議息後美匯不升反跌　無視收水股市破頂　王良享：美股屆短期頂部

美國聯儲局周三公布議息結果，利率維持不變，合乎市場預期。同時宣布將於11月起開始每月減少買債150億美元，聲明表示保留改變收水速度的權利，同時强調減少買債與加息無直接關聯。



議息聲明出爐後，美股應聲抽升，三大指數再創歷史新高，美匯指數不升反跌，曾由94水平迅速回落至93.8，而美國十年期國債孳息率則由1.55%上升至1.6%。

美聯儲主席鮑威爾發表的議息聲明，仍然堅持高通脹屬暫時性。（美聯社）

未來議息會議 更關注如何縮表

星展香港財資市場部董事總經理王良享接受《香港01》訪問指，美國核心個人消費支出平減指數（PCE）已經連續5個月維持3.4%至3.6%，惟聯儲局周三的議息聲明中，仍然堅持高通脹屬暫時性，並無把「transitory」一字刪除。隨著每月縮減買債，雖預期明年6月將會完成，但屆時美國的資產負債表仍高達9萬億美元，相信未來議息會議的主題將落在如何縮表，而不是何時加息。

如今聯儲局口風「偏鴿」，不僅堅持目前是短暫性高通脹，更把加息的條件重點落在就業率之上，而非通脹。王良享直言，不肯定聯儲局可否堅持這個短暫性高通脹的說法，若然未來幾個月PCE維持於3.6%甚至更高，外界必定對聯儲局有所批評，即使聯儲局不提前加息，10年國債息率亦會抽高。

美國通脹升溫會否過快是頭號關注重點，如果升幅超過預期，會影響美國聯儲局加息步伐。（路透社）

通脹需要有序回落 否則加息壓力大

不過，他補充，若果PCE在幾個月內出現逐步回落，例如回跌至3%水平，變相聯儲局有條件暫時不加息。他認為，鑑於聯儲局2015年12月過快加息的經驗，在2018年儲局已對長期通脹率有所研究，故此聯儲局今天對通脹的看法與數年前已有不同。但王良享提醒，PCE下跌代表通脹壓力回落，但亦不能下跌過急，否則意味美國經濟增長疲軟。

對於議息後的市場反應，美滙指數曾不升反跌，王良享相信主要是聯儲局未有釋出明顯的加息信號，加息或較原先市場預期更遲，而且原預期加息兩次的可能性有機會落空。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，美股當前估值相當高，相信已接近短期頂部。

美股再破頂 王良享：接近短期頂部

至於美股可謂勢不可擋，議息結果公布後，美股三大指數再登頂，齊齊刷新盤中新高及收市新高。王良享認為，現在仍然是負利率的年代，加上最新有傳對億萬富豪徵收「富人稅」的稅率，遠低於一開始所建議的稅率，令股市更加暢旺。

莫非美股能夠長升不跌？王良享傾向相信，美股當前估值相當高，相信已接近短期頂部，以標普500指數明年預測每股盈利220美元計，假設市盈率高達21.5倍，預計標普500指數約4730點，距離昨日收市4660點僅差1.5%，意味現水平已在反映明年預測市盈率的頂部。

美股近日屢創新高，周三議息結果出爐更見抽升，三大指數再破頂。（路透社）

實質利率抽升將直接影響美股估值

更重要的是，王良享認為一旦美國聯儲局加息，將會對美股帶來很大波動。他指出，股權風險溢價（Equity Risk Premium）其中一部分是關於實質利率（Real interest rate），亦即是美國財政部公布每日國債實際收益率曲線利率，現時為-0.95%。由於現時實質利率為負數，有利推高股權風險溢價，令股市膨脹。但若然實質利率回復至0%，風險溢價便會縮減，標普500指數的估值亦隨之萎縮。

他強調一點，「市場可以接受幾多倍市盈率，同實際利率有幾低有關係」。當實質利率由現水平-0.95%反彈至-0.45%，市場預期的市盈率或會下調至20.5倍。同樣以標普500指數明年預測每股盈利220美元計，合理價值為4510點，較21.5倍PE低出近5%。