支付寶「借唄」更名為「信用貸」　明確提示由銀行提供服務

11月7日，有部分網友發現，自己支付寶中的「借唄」變為了「信用貸」，且明確提示由銀行提供服務。



《北京青年報》11月8日報道，借唄方面回應表示，借唄已啟動品牌隔離工作，由螞蟻消費金融公司提供的服務會繼續顯示「借唄」品牌，而銀行等金融機構獨立提供的信貸服務則會在「信用貸」頁面展示，顯著標識出金融機構訊息，與借唄品牌相區隔。

（支付寶APP借唄頁面的截圖）

網友曬出的截圖顯示，「信用貸」頁面會在顯著位置展示「由XX銀行提供金融服務」 的訊息。進入借款頁面後，在「借款詳情及協議」中，還可看到日利率、初始年利率、總利息金額等訊息。

借唄方面表示，借唄正在逐步推進品牌隔離工作，包括螞蟻消費金融公司在內的多家持牌金融機構將共同為用户提供更便捷、優質的小額消費信貸服務。未來，借唄將由螞蟻消費金融公司提供，併成為螞蟻消費金融公司的專屬品牌。由銀行等金融機構獨立提供的信貸服務則會在「信用貸」頁面展示。在品牌隔離過程中，用户的服務體驗不會受到影響，開通、查賬、計息、借還款等核心流程不會發生變化。

從部分網友曬出的訊息看，其借款服務調整到「信用貸」頁面展示後，借款額度、利率沒有發生變化。借唄方面表示，「信用貸」頁面展示的信貸服務全部由其他金融機構獨立經營，其授信額度、利率由服務提供方根據用户訊息動態審批決策，不受此次品牌隔離工作影響。後續如用户信用記錄、資質訊息發生變化，則可能導致評估結果的變化。

資深金融分析師王蓬博分析認為，借唄服務原本就是由銀行等金融機構和螞蟻集團聯合運營的信貸服務，但原先統一標掛為了「借唄」品牌。品牌隔離舉措，能讓借唄品牌和其他金融機構提供的服務形成隔離，方便用户更充分地了解信貸服務提供方的訊息，避免產生品牌混同。