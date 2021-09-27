消費券｜支付寶千元交易8月急升1.6倍　港人多買電子產品美妝珠寶

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】政府第二期電子消費券將於本周五（1日）派發，獲兩成市民選擇的AlipayHK今（27日）公布第一期消費券數據。根據8月的數據顯示，1,000元或以上的單筆交易金額，交易量較7月升近160%。其中，電子產品增幅最明顯，8月交易金額急升10倍，其次為美妝珠寶。

AlipayHK又指，本周五起將推出近70款獨家優惠，包括AEON消費滿1,000元減100元、友和YOHO購物滿500元減25元等。



電子產品增幅最高 美妝珠寶排第二

AlipayHK早前與逾200間商戶合作推出優惠，根據上月的數據顯示，1,000元或以上的單筆交易金額，交易數量較7月升近160%；而金額介乎200元至999元的交易筆數，則增逾140%，顯示在消費券和商戶優惠的刺激下，用戶購買中高金額商品意欲增加。

交易商品或服務中，電子產品如家電及數碼產品的增幅最明顯，8月交易金額急升10倍，交易筆數增近5倍。其次，美妝珠寶增幅排第二，交易金額及筆數亦分別上升6.2倍及5.9倍。至於運動用品、健身美容及娛樂增值服務，交易金額及筆數分別增3倍及2.2倍。

門市消費企穩第一 網購交易增長逾一倍

消費習慣方面，AlipayHK用戶於門市消費佔最多達72%，8月交易筆數佔當月超過七成，交易金額亦較7月增長近170%。在多個大型網購平台和外賣平台相繼加入AlipayHK後，本地線上交易躍居第二位佔15%，其交易金額增長超過100%，顯示線上生意發展潛力大。

而公共交通工具升至第三佔9%，AlipayHK認為在優惠或有津貼的情況下，用戶樂意使用二維碼乘車。現時AlipayHK經已覆蓋港鐵、新巴、城巴、九巴、龍運巴士、綠色小巴、渡輪等，目前已有約70萬用戶曾使用「易乘碼」乘車。

（香港01製圖）

AlipayHK︰積極爭取交通津貼、長者優惠

AlipayHK表示，將繼續努力拓展公共交通工具範圍，期望年底覆蓋全港所有主要交通工具。與此同時，亦一直積極爭取交通津貼，以及長者優惠涵蓋至電子錢包，令大眾增加乘車補貼的選擇。

消費時間方面，用戶習慣於工作日傍晚6時至8時用AlipayHK；而週六日則更多用戶，在下午3時至4時用AlipayHK購物。

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10月起推70款獨家優惠

第二輪3,000元消費券將於10月1日派發，AlipayHK表示，為了讓用戶有更豐富的優惠和優質的消費體驗，將聯同精選商戶，為所有AlipayHK用戶呈上超過200款獎賞禮遇，涵蓋餐飲、電子產品、網上購物、生活百貨、美妝珠寶、Staycation等。

當中包括近70款獨家優惠，如Klook消費滿2,000元即減港幣125元、AEON消費滿1,000元減100元、agnès b.網店購買滿1,800元減港幣200元、友和YOHO購物滿500元減25元、Wildfire消費滿300元減港幣100元等。

屆時，用戶自10月1日起，用戶只需點擊主介面「消費券」專區，即能查閱更多精選優惠，並點擊「立即領取」。用戶只須在付款時，於「獎賞」內向店員展示優惠碼，即可用優惠價格購物。