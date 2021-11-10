平安壹賬通銀行委任財庫局前局長劉怡翔為董事長

平安壹賬通銀行董事會宣佈委任劉怡翔為董事長，接替正式榮休的葉迪奇，繼續引領PAOB的發展及尋求更多突破。

在加入PAOB之前，劉怡翔曾於香港特別行政區政府多個部門擔任主管級職位，其中包括財經事務及庫務局副局長、局長等。在任期間，積極推動財經事務及庫務局的政策發展及立法工作，並與不同的金融監管機構緊密合作，熟悉財經與金融市場與監管事宜。

金融壹賬通聯席總經理兼香港壹賬通行政總裁、平安壹賬通銀行署任董事長陳蓉表示，代表董事會歡迎劉怡翔除出任香港壹賬通董事長外，同時出任平安壹賬通銀行董事長。劉怡翔非常熟悉金融行業及監管事宜，是推動香港壹賬通和PAOB在區內發展金融服務生態的理想人選。相信在他的帶領下，兩者將發揮更大的協同效應，有助業務發展邁向新里程。

董事會藉此機會衷心感謝前董事長葉迪奇於過去兩年多來為PAOB作出的貢獻，特别是帶領團隊籌備PAOB成立開業與制定前期發展策略。董事會祝願葉迪奇身心安泰、生活順心愉快。

劉怡翔表示對於獲邀加入平安壹賬通銀行，感到非常榮幸。PAOB作為本港首家專注服務中小企的虛擬銀行，在葉迪奇的卓越領導下，業務定位具前瞻性，開業短短一年間已取得滿意成績。中小企是香港經濟發展的重要基石，儘管過去一年營商環境充滿挑戰，樂見許多中小企把握機遇升級轉型，對金融服務需求繼續有增無減。憑藉中國平安30多年金融行業的豐富經驗及金融壹賬通的領先金融科技優勢，PAOB向同業展示中國平安與金融壹賬通的人工智能、大數據分析及風險管控等創新技術，提供與同業合作機會，為香港金融科技發展作出貢獻。期待PAOB將為更多本地中小企以及個人客戶提供適切的金融服務，攜手共創新機遇。

展望未來，PAOB將繼續專心一志為中小企業提供便捷優質的金融服務，促進本地普惠金融發展。