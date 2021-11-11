內房｜國務院發展研究中心副主任﹕如有企業出問題　不影響行業

近期內地多間房企出現資金問題，國務院發展研究中心副主任隆國強在金管局主辦的論壇上指出，內地房地產行業規模龐大，若有一間或數間企業出現問題，亦不會對整體市場帶來衝擊，發生系統性問題。

他指出各城市樓價走勢呈分化，8月時70個重點城市中，20個價格回落，與過去一同處於上升趨勢不同；又預期未來3至5年走勢續出現分化，城市人口的流入或流出，將影響樓市支撐能力。他預期未來內地樓市發展速度，將不如以往10多年般迅速，期望可以保持平穩發展。

他指出政府落實調控是讓樓價過高的地方，能健康發展，亦會發展多層次住房供給體系，如公租房以滿足年青市民住屋要求。

在談及共同富裕時，他認為部份意見的理解不準確，共同富裕並非劃一富裕，或透過「劫富濟貧」或超出發展階段的福利主義。而是以共同創造﹑鼓勵勤榮創新致富，提高教育程度﹑增強發展能力。除創新以外，亦會改善分享成果的制度安排，推動機會﹑過程及結果平等。