中銀料大灣區經濟體量　2025年成全球眾灣區之最

中銀香港首席經濟學家鄂志寰表示，上月跨境理財通開通首日，「南向通」錄得128筆匯款，涉及1,773萬元人民幣；「北向通」則錄得180筆匯款，涉及1,539萬元人民幣。她表示債券通與跨境通都是實現兩地金融互聯互通的工具，提供更多信心給市場，令中國資本市場進一步的開放。

鄂志寰指，大灣區金融業有獨特優勢如金融體量多且大、資本匯聚強，預計至2025年，大灣區經濟總量有望成為全球經濟體量最大的灣區。她表示而債券通與跨境通都能推動人民幣國際化進程，通過「南向通」，内地資金在香港形成存量，對於擴大離岸資金池以及離岸人民幣市場發展有積極作用。

她建議藉鑒歐盟的「單一通行證」（只要金融機構在歐盟任何一個地方註冊便可以服務整個區域）制度，只要兩地監管認可有關規則，就可通過協議方式，允許對方的金融機構在本地營業有關業務，進一步促進大灣區跨境投資的便利。

地產泡沫致財富更不均

安盛投資管理亞洲新興亞洲高級經濟師姚遠表示，中國貧富懸殊問題嚴重，房地產泡沫的擴大造成財富更為不均。他指全國有7成人口月入不足2,000元人民幣，認為共同富裕是精準扶貧政策，把財富分布資源重新分布，由金字塔變成「橄欖形」。

他表示達成共同富裕有幾個層面，首先收入和財富將會重新分配，彌補稅收缺口和三次分配；其次增強社會保障機制，從「傳統基建」流向「社會基建」，亦要公平分配發展機遇，通過產業政策和監管優化減少壟斷以及支持弱勢社群。