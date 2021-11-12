Beyond Meat曾瀉17%　人造肉熱潮減退？　公司稱推新產品應對挑戰

人造肉公司Beyond Meat股價周四（11月11日）曾大跌17%。此前該公司公布了令人失望的第四季度銷售預期，引發了市場對其增長放緩的擔憂。截至11月11日收盤，Beyond Meat跌13.28%，報81.93美元。

內地《財聯社》報道，Beyond Meat周三（11月10日）表示，預計今年第四季度的收入在8500萬美元至1.1億美元之間，低於分析師的預期，這也是該公司在過去一個月第二次未能達到華爾街的預期，今年以來，Beyond Meat股價累計下跌了37%。

Beyond Meat首席執行官Ethan Brown表示，考慮到勞動力短缺、新冠疫情的影響以及颶風造成的破壞等因素，該公司在制定業績展望時較為保守。

第三季度業績顯示，Beyond Meat盈利能力面臨壓力，毛利率下滑至21.6%，低於分析師預期的29.3%。Beyond Meat將其歸因於運輸成本、疫情期間庫存沖銷增加以及倉儲成本上升等因素。

人造肉行業的競爭正迅速加劇，而華爾街對該行業的增長前景卻越來越持懷疑態度。儘管人造肉行業近年來快速增長，但消費者的興趣似乎也在減少。

Brown在財報公布後的電話會議上試圖淡化這些擔憂，他表示Beyond Meat在同類產品中擁有最高的品牌認知度。

Beyond Meat將目前的投資視為未來收入的支撐，尤其是通過與連鎖餐廳的合作，該公司是麥當勞McPlant肉餅的首選供應商。近年來，Beyond Meat成功讓其產品在眾多餐廳和連鎖超市中出現。

上季收入降14%

不過，從最新數據來看，Beyond Meat的推廣進程遇到了阻力，該公司Q3在美國的收入下降了13.9%，其中零售和餐飲服務業務都出現了下滑。

Beyond Meat稱，總體需求下降和運營挑戰是這一趨勢背後的關鍵驅動因素，這些損失將隨着新產品的推出和海外市場的顯著增長而抵消。