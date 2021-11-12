泰加或暫停為現有的士客戶續保　減輕被停止外幣投資帶來潛在損失

上周宣布已從上月28日暫停承接從其他保險公司轉移新的士保單的泰加保險，其母公司泰加保險（控股）（6161）今午發出公告，泰加保險指出已正式接獲保監局關於提供其外幣交易的資料需求，以檢視其外幣交易活動及策略，並按保監會指示於檢視完成前，泰加保險需將其存放在證監會持牌機構賬戶的外幣，轉移至公司的銀行賬戶。

公司指出泰加保險為配合保監局，已暫時停止﹑並繼續暫時停止其外幣投資；然而公司仍繼續執行其外幣投資不變。公司強調與泰加保險認為外幣投資策略及嚴格風險控制措施，皆穩健及審慎。

公司又指出在11月3日宣布，泰加保險已從上月28日起暫停承接從其他保險公司轉移的新的士保險，直至另行通知。

上半年外幣投資收益6100萬元

公司亦指出與泰加保險於2021年4月及去年6月開始，進行現貨外幣投資。在2020年下半年及今年上半年，公司與泰加保險外幣投資收益淨額分別為1,740萬元及6,100萬元。

公司進一步指出，從去年中起外幣投資是泰加保險財務表現最重的利潤利源，認為泰加保險穩健的外幣投資有利其支持虧損的的士保險業務，有效支持的士業界有序發展；又認為泰加保險任何短中長期被停止外幣投資，對公司及泰加保險財務表現產生不利影響。

公司指出為減輕因泰加保險可能長時間被停止外幣投資，而導致的潛在財務損失﹑並保障其盈利能力，泰加保險會認真考慮若干應急方案，以提升其業務線財務表現，包括停止接受其現有的士保險客戶續保。但在任何情況下，將繼續為現有的士保單持有人提供最優質可靠服務。

公司指出與泰加保險的保命是全力履行其社會責任，包括支持的士業界有序發展。泰加保險希望能盡快恢復其外幣投資以支持其繼續為現有的士客戶提供續保，並盡快重新檢視以盡快恢復承接的的士業務的可行性及方案。為保持泰加保險的可持續發展，以繼續支持香港的的士行業，會與保監局保持密切合作，盡快恢復泰加保險外幣投資。