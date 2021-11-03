的士車保龍頭泰加保險拒接新單　的士業界憂難投保：成個行業冰封

的士保費連年加價，業界叫苦連天，保險業則歸咎於的士意外率高，包攬訴訟問題嚴重。有的士業界向《香港01》透露，過去主要提供的士保險的泰加保險，近日通知的士業界，指該公司不再承接新單。據業界估計，泰加現時承辦逾萬輛的士的車保，市佔率達到六成，憂慮泰加一旦暫停承保，勢對的士業界及公共交通服務造成打擊，要求保監局及政府介入，確保本港有足夠的士提供服務。

泰加保險回覆《香港01》查詢時，確認由上周四（10月28日）起，暫停接收由其他保險公司轉保的新單，但強調會繼續為現有保單持有人提供服務及續保。

保監局回覆指，現時市場有8間保險公司承接的士保險業務，不評論個別公司運作策略。運房局亦指，會繼續與的士業界保持緊密溝通，密切留意業界購買汽車保險情況。



的士車行車主協會永遠會長兼主席吳坤成表示，近日收到不少業界投訴，指泰加保險突然通知，不再承接新保單。他指，現時全港約1.8萬輛的士，超過六成保單由泰加保險承保，即大約1萬輛的士。他說，未來有約3,000輛的士需要換車，倘泰加在未有事先通知下，突然決定拒絕承保，勢對的士業及客運造成極大影響，「啲車擺晒喺度，成個行業冰封」。

吳又指出，事件涉及商業操守，認為保監局及有關政府部門需要介入跟進，「唔係（保險公司）話唔做就唔做。行業好驚，的士無保險點營運？行業點樣運作？」他擔心泰加的一個商業決定，隨時窒礙整個的士行業發展。

忠誠車行執行董事鄭敏怡指出，泰加停收的士車保新單消息傳出後，已立即向保監局及泰加保險了解，但一直未獲答覆。她說，即使本港尚有其他承接的士保單的保險公司，但額度很少。的士作為本港主要公共交通工具之一，政府有需要介入了解，否則最壞情況，街上可能沒有足夠的士行駛。

泰加︰暫停接收從其他保險公司轉保 現有的士客戶可續保

泰加保險回覆《香港01》時表示，由10月28日起，已暫停由其他保險公司轉保的的士業務，但會繼續為現有保單持有人提供服務。泰加解釋，對比2020年同期，在2021年度已額外承保1,300部的士，市場佔有率超6成，在嚴格管控風險的前提下，公司決定暫停接受從其他保險公司轉保，直至另行通知。

泰加又強調，會按核保及收費政策，以及各個別客戶的風險評估，為現有的士客戶提供續保，照顧現有客戶的保險需要。

翻查泰加保險公司今年的中期報告，的士保險業務的保費收入佔泰加保險總收入47.3%，的士賠付率為65.3%。惟2020年同期，泰加保險的賠付率為102.4%，即已「賠凸」，而2019年的士保險賠付率更為151.8%。

保監局指，市場上有8間保險公司承接的士業務。（資料圖片）

保監局︰市場有8間保險公司承接的士車保

保監局指，市場上有8間保險公司承接的士業務，不會評論個別公司的運作策略，僅指保險公司必須以商業原則作出核保決定和釐定保費，其主要考慮因素包括意外發生率及嚴重性、過往索償紀錄等。保監局表示，會繼續與各持份者保持緊密溝通合作，落實從源頭減低的士意外率的措施。

運房局亦表示，會繼續與的士業界保持緊密溝通，密切留意業界購買汽車保險的情況，並鼓勵的士司機注意駕駛安全，保持良好駕駛紀錄，從源頭上減少交通意外的發生。

陳健波︰唔係間間唔做 個別收緊啲

保險界立法會議員陳健波指，向泰加保險了解過，其承保要求較嚴謹，保險公司有其風險管理要求。他說，曾與保監會了解情況，對方指出市場上仍有其他保險公司提供的士保險，「唔係間間唔做，個別（公司）收緊啲。」他形容現在是「過渡期」，得悉已有數間保險公司，正為數百的士客戶試行安裝行車紀錄儀，並將影片即時放上雲端，而保險界亦正要求的士司機到運輸署取良好駕駛記錄的證明，冀待措施全面落實後，可讓保費下降。