馬時亨為恩師講座碌人情卡　鄭志剛廖宜建等將同場交流｜溫多娜

疫情緩和，不少實體論壇及講座陸續回歸，闊別兩年的香港大學陳坤耀傑出學人講座下周一﹙22日﹚將再次在港大陸祐堂舉辦，以「香港未來25載︰不容錯過？」為主題。

今次活動，請來的嘉賓講者十分「重磅」，金融界有滙豐﹙0005﹚亞太區聯席行政總裁廖宜建；地產界有新世界﹙0017﹚執行副主席鄭志剛及卓能集團﹙0131﹚副主席、趙世曾長女趙式芝；時裝界則有溢達集團中國零售部首席執行官、潘迪生女兒潘楚穎。

成功湊到他們四人同場，絕非易事，溫多娜聽講，背後全由港鐵﹙0066﹚前主席馬時亨逐一親自致電邀請。如此有心，溫多娜自然要問一問馬時亨。他向溫多娜講，自己是陳坤耀教授的學生，自然出力「碌人情卡」，並十分滿意這個組合，形容「好正」。

香港叻人多，為何揀這四位？馬時亨就話，講座以英語進行，他們英文很好，且十分後生，希望用他們的眼光看香港未來25年的發展，分享其在所屬領域的發展經驗。「﹙他們﹚都是城中精英，有一番成就，不只靠屋企，而且全部『up and coming』，25年後都仲係50、60歲！」

馬時亨為港大陳坤耀傑出學人講座「碌人情卡」，請來城中精英分享看法。﹙資料圖片﹚

主持方面，除了馬時亨親自出馬外，還請來另一位商界重量級人馬，就是利豐集團榮譽主席馮國經，馬時亨笑言，希望由馮國經這位「叔父輩」與一眾「世姪」交流生意經。

講起陳坤耀傑出學人講座，是由陳坤耀教授歷年來的學生一手籌劃發起，旨在向每一位傑出的老師和學者致敬，展示尊師重道的傳統。2007年第一屆由陳坤耀教授主講，之後各屆也請來不少猛人，包括阿里巴巴集團董事局主席馬雲及前任滙豐控股主席葛霖(Stephen Green)等。馬時亨憶述，2008年他邀請馬雲演講時，其還未出名，結果陸祐堂仍未坐滿，「現在當然不得了！」一個講座，搞得如此有聲有色，溫多娜在此「畀個Like」陳坤耀的高足。