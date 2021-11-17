傳沽屯門住宅地予玩具大王蔡志明　佳兆業回應︰正檢視可售資產

內房佳兆業（1638）為解決流動性問題，再有出售資產行動。《香港01》獲悉，該集團擬將手上屯門青山公路住宅地賣予玩具大王、旭日國際集團主席蔡志明。

佳兆業回覆本報查詢時稱，對市場傳聞沒有評論，重申現正檢視集團可出售資產，以解決流動性危機。有關回應未有否認消息，《香港01》同時向蔡志明一方查詢，惟暫未有回覆。

內房佳兆業（1638）近日頻頻出售資產，以解決流動性問題。﹙資料圖片﹚

消息指作價近38億元

翻查資料，佳兆業去年1月份撃敗15家財團，以35億元勇奪屯門青山公路住宅地，為集團首次在港奪得官地。惟事隔不足兩年，便計劃出售該幅地皮。

外電引述消息指，今次賣地金額涉及37.7億元，蔡志明及其兒子正尋求一筆40.15億元的抵押貸款，以作收購。報道補充，扣除欠款後，佳兆業可取得約11.2億元的淨現金流入。

屯門項目屬首塊獨資地皮

佳兆業擬出售的屯門第48區青山公路青山灣段住宅地，可建樓面58.28萬平方呎，以中標價計，每呎樓面地價為6,005元。

當日入標時，佳兆業的代表曾表示，集團以獨資入標，認為地皮具發展潛力，在大灣區概念下，對香港長遠發展前景抱樂觀態度。奪得地皮後，集團亦向傳媒表示中標價合理。而地皮今年1月亦已獲屋宇署批出圖則，准建4幢3層高洋房，以及4幢21層高分層住宅。

玩具大王蔡志明曾助佳兆業解困。﹙資料圖片﹚

蔡志明曾助佳兆業解困

據了解，佳兆業主席郭英成與玩具大王蔡志明份屬友好，兩人同為「潮州幫」，佳兆業早年曾陷危機，也獲蔡志明出手「相助」。

2015年佳兆業曾因深圳樓盤被禁售而停牌，期間公司被揭發數百億元債務危機和財務涉造假，最後獨立調查報告指郭英成無須負責，同時為達至公眾持股量25%的復牌要求，玩具大王蔡志明在2017年2月，斥資5億元買入佳兆業5.21%股權。翻查港交所資料，蔡志明持貨半年後，減持至低於5%股權「離場」。

值得一提，星島新聞集團（1105）今年6月賣盤予佳兆業（1638）太子女郭曉亭，隨後星島的董事會有所變動，其中「玩具大王」蔡志明兒子蔡加讚，獲委任為獨立非執行董事。

而星島周一舉辦「2020年傑出領袖頒獎禮」，據了解蔡志明伉儷及蔡加讚伉儷也有出席，十分捧場。