貿發局與ACCA稱RCEP為大灣區企業拓海外市場添動力

香港貿發局與特許公認會計師公會香港分會（ACCA）聯合發表的研究報告指出，「區域全面經濟夥伴關係協定」 （RCEP）為「粵港澳大灣區」企業拓展海外市場增添新動力；而香港作為重要的商貿樞紐，能夠提供多元化的專業服務，是大灣區企業拓展海外業務的理想平台。

香港貿發局研究總監關家明指出，RCEP相關條款最快會在明年實施，進一步推動區域供應鏈的發展和整合，並加速亞洲生產邁向專業化。這不僅促進各RCEP成員國之間的貿易往來，也有利備受疫情打擊的全球經濟重拾增長動力。

報告引述一項調查，差不多所有有意「走出去」拓展海外市場，並在大灣區設點的內地企業均表示需要專業服務，包括產品研發及設計（31%）、銀行融資及項目估值（30%）、品牌設計及營銷策略（30%），以及法律和會計服務（30%）。過半內地受訪者認為香港是尋求專業服務的境外首選地點，其次為美國（23%）、新加坡（21%）及日本（14%）。東南亞地區包括部份RCEP成員國是這些有意「走出去」的大灣區企業最有興趣的海外投資目的地。

香港成首選專業服務樞紐

根據國家商務部最新資料顯示，2020年中國內地首次成為全球最大對外直接投資來源地，對外直接投資總額達到1,537億美元，年增長12.3%。同期，58%的中國內地對外直接投資經由香港進行，「這些資金大多以香港商貿平台為跳板，投向亞洲及其他海外地區。」

關家明指出，香港雖然尚未成為RCEP一員，但在內地新一輪對外投資中發揮關鍵作用。「香港憑藉在金融、法律、會計等專業服務方面的優勢，可以為內地企業提供專業建議，把在海外擴展業務的風險降至最低。」

關家明呼籲港商把握RCEP進一步整合區域供應鏈所帶來的機遇，並指隨着RCEP消除貿易壁壘，大多數的原材料及半製成品能夠在成員國之間自由流動，令區域供應鏈更緊密。

專業服務促企業合作

ACCA香港事務總監鄭維雋指出，內地企業在RCEP國家進行投資時，可以通過香港專業項目評估服務引入外部資金，亦可在香港設立區域辦事處，提升項目運作的整體效率。此外，我們亦可提供配對服務，協助企業物色和篩選RCEP的潛在合作夥伴。

鄭維雋表示，從過去20年RCEP的貿易數字看到區內供應鏈合作十分緊密。RCEP將取消大部分關稅，簡化通關手續，並應用累積原則整合不同產地來源規定，其他間接材料、原產地申報等都比較寬鬆，讓RCEP企業可以更容易享受到關稅優惠的安排。

服務貿易和投資方面，RCEP 65%以上服務領域將對外資全部開放。鄭維雋表示﹕「RCEP通常採用負面清單加上國民待遇的模式，很大程度降低了外商投資經濟風險，同時也擴大了市場准入包括金融業、專業服務等比較熱門的領域。」