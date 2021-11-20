Tesla內地勁敵｜五菱再創神話　成首家產銷量2500萬本土品牌

上海通用五菱去年推出售價僅2.88萬元（人民幣‧下同）的宏光Mini EV，成為消費車口的神車。該新能源車汽車銷量，更成功韓敗全球電動車一哥Tesla，連續14個月成為內地新能源汽車冠軍。五菱的威水史又豈只有宏光Mini EV，該公司為內地其中一家最具實力的本地品牌。日前第2,500萬輛由該車廠生產的汽車成功出產，更成為首家內地本地汽車生產商取得此佳績。



中國汽車工業於周四（18 日）迎來歷史性時刻。隨著上汽通用五菱第2,500萬輛整車下線，五菱至此成為中國首個累計產銷量達到2,500萬輛的中國品牌單一車企。

五菱生產的第2,500萬輛新車是五菱星辰，該車是五菱首款銀標SUV車型，採用了個性時尚的設計語言，並搭載了五菱全新的Ling OS車機系統。動力部分，該車會配備1.5T+6MT/CVT的動力組合，售價區間為6.98萬至9.98萬元，具有較高的性價比。

據中國媒體觀察者網11月19日報道，2020年前後，中國人均收入突破10,000美元，綠色環保時尚的新能源車，成為中國「90後」「00後」「Z時代」追捧的新車。不過，成本居高不下嚴重阻礙着新能源車的普及。通過將A級車拉長而大獲成功的五菱，又在新能源領域準確捕捉到代步的真實需求。

宏光Mini EV累計銷量達45萬輛

2014年，五菱便開啟新能源汽車的研發和生產，打造出「GSEV全球小型純電動汽車架構」平台，製造「人民的代步車」。依靠這一平台打造的售價僅2.88萬元至3.88萬元的宏光Mini EV上市後，銷量迅速蓋過風頭正勁的特斯拉（Tesla）Model 3，並連續14個月穩居中國新能源寶座冠軍，累計銷量已突破45萬輛。

如今，五菱的家鄉﹕廣西柳州已經超過北上廣深，一躍成為「中國新能源汽車城」。根據《中國新能源汽車城柳州範本大數據報告》顯示，2021年1月至9月，在全國新能源汽車累計接入量排名前30的城市中，柳州以97.95%佔比高居全國榜首。

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目前，五菱已在全國260個城市設立超過2.5萬個充電設施，累計為逾1,000萬人次用户提供便捷出行充電服務。今年四季度，五菱還將單季建成超過5,000個充電樁。

另據「汽車之家」11月18日報道，除「神車」五菱宏光外，另一款代表產品五菱宏光MINIEV，連續14個月摘得中國新能源汽車市場銷量冠軍，2021年1月、4月、7月、8月四度奪得全球新能源汽車銷量冠軍。官方表示，截至目前GSEV旗下系列產品累計銷量突破65萬輛。

柳州已成內地新能源汽車之城

整體銷量來看，2020年上汽通用五菱銷量突破160萬輛；今年10月，全系產品銷量達20萬輛，按年增長12%；今年1月至10月，累計銷量達143萬輛，按年增長21.2%，實現了逆市而上。

全球化佈局方面，上汽通用五菱海外市場覆蓋中南美洲、中東、非洲、東南亞等40多個國家和地區，2020年，實現整車及散件出口77,376台/套，海外市場銷售收入累計34.6億元。

研發方面，上汽通用五菱投入40億元人民幣打造整車研發及試驗認證中心，提升汽車碰撞、NVH、動力總成、發動機、整車排放等產品質量。同時，新四化試驗室完成測試涉及國家、行業標準60餘項，企業標準30餘項，試驗能力達到國際頂尖水平。