小鵬汽車Q3淨虧損收窄　營收年增1.9倍　美股盤前漲近半成

小鵬汽車（9868）公布，截至今年9月底止3個月，第三季度股東應佔淨虧損達15.95億元（人民幣．下同），較去年同期虧損20.26億元收窄。期內，總收入達57.9億元，按年上升1.87倍；毛利率達14.4%。

期內，汽車交付量為25,666輛，為季度新高並較2020年同期的8,578輛上升199.2%，以及較2021年第二季度的17,398輛上升47.5%；P7交付量為19,731輛，為季度新高並較2021年第二季度的11,522輛上升71.2%。

截至今年9月底止，公司實體銷售網絡包括271間門店，覆蓋95個城市；旗下品牌超級充電站擴展至439座，覆蓋121個城市。

小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬表示，在第三季度增長再創紀錄，是中國初創新能源汽車製造商中汽車交付量最高的。他亦表示，將致力推進自主研發全棧式技術的清晰發展藍圖，將高性能智能產品推廣給更廣泛的客戶群體，且會在即將推出的將使用範圍擴展到複雜的城市駕駛場景的導航系統（NGP）中進一步展示技術。

小鵬汽車（美：XPEV）盤前漲近5%，報49.75美元。