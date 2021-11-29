亞馬遜高管：「黑色星期五」銷售額超紀錄

據《財聯社》報道，美國最大的電子商務平台Amazon（亞馬遜）高管11月28日表示，現在預測Omicron（奧密克戎）新冠病毒變體將如何影響假日季節的消費者支出還為時尚早，但最新的消費數據顯示，市場消費需求仍然強勁，亞馬遜的「黑色星期五」銷售額已創紀錄。

目前判斷對消費的影響還為時過早

亞馬遜全球消費者業務首席執行官戴夫·克拉克（Dave Clark）11月28日上午表示：「現在要了解新變種病毒的情況還為時過早。」

此前，奧密克戎變種病毒最初在南非被發現，現在已在英國、德國、意大利、荷蘭、丹麥、比利時、博茨瓦納、以色列、澳洲和中國香港等地發現了感染病例。

儘管目前，美國尚未發現奧密克戎感染病例，但美國白宮首席醫療顧問福奇表示，這款病毒進入美國將不可避免。

克拉克說，他對科學家和製藥公司的能力「非常樂觀」，相信他們能夠開發出有效的疫苗和藥物來應對新的變種病毒。而對於消費者們來說，他們則在評估事態的發展，「消費者將拭目以待，看看會發生什麼……但他們的假期生活還將繼續。」

亞馬遜「黑五」銷售數據創下紀錄

儘管新變種病毒令市場感到擔憂，但克拉克稱，排除這一突發因素以外，在經歷了政府強制封鎖和其他長期限制措施後，消費者生活目前正在穩步回歸常態。

克拉克表示，從「黑色星期五」的銷售數據來看，通脹升温目前並沒有拖累消費者的支出，亞馬遜在今年的「黑色星期五」的銷售額破了紀錄。

「人們希望有一個非常貼心的假期，也希望為重返社會做好準備。這就是我們從他們的支出中看到的。」克拉克說道。

他說，消費者正在服裝和家居裝飾上消費，這表明他們計劃家人和朋友重聚。他說，在人們此前為了遠程工作已經購買過家庭辦公用品之後，本次「黑五」消費者對電子產品的支出已經下降。

不過，克拉克說，新冠疫情促使人們重新考慮如何構建自己的生活和工作，從而帶來了招聘方面的挑戰。雖然亞馬遜在目前勞動力短缺的情況下成功地招到了人，但「這是一個挑戰。」