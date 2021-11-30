信安策略師﹕提取強積金後　以3大方向為MPF增值

知識決定一切？信安發布首個「信安香港退休健康指數」調查結果，指出港人的退休準備與理財知識水平息息相關，而不僅僅取決於財富多寡。

受訪港人退休健康指數僅獲56分

該項退休健康指數是由4個範疇，包括財務狀況和態度、健康、社交和活動作為骨幹。調查結果顯示，受訪港人整體分數獲得56分，剛好「合格」多一點。不過發現理財知識較高的受訪者平均健康指數比理財知識較低的受訪者高出9分。值得留意是，理財知識充滿信心的受訪者反而不會一面倒執著於財務，更響往在4個範疇上都取得更佳的平衡。

報告指出，有65%的受訪者認為自己理財知識水平偏低，即使家庭月入高於10萬元也不例外，而且他們預期投資年回報率達10%，略為高。相反，理財知識較高的受訪者則預料7%，是相對合理。

合理年回報率介乎4%至7%

到底何謂合理回報率呢？當然亦需要因應不同年齡層面去計算。信安投資及退休金服務行政總裁程浩賢就解釋指，香港強積金的內部回報率（IRR）約4.4%，因此年回報率介乎4%至7%比較合理。若要達到10%的話，就需視乎投資組合。

另一值得留意的是，有72%的受訪港人對退休時如何運用積存的強積金沒有明確的想法。 51%則聲稱退休後生活會依靠強積金及MPF以外的儲蓄；49%認為他們已為退休做好財務準備或已有準備，從上述不積極的態度和行為可見，受訪者的實際準備和想法背道而馳。

信安資金管理（亞洲） 高級投資策略師陳曉蓉亦提醒大家，在退休時提取積存的MPF後，可循著三個方向考慮繼續進行增值。首先可選擇較低風險的投資產品，亦考慮存放在定期派息的產品，最重要的需要考慮變現能力高的產品，以應付彈性需要（如醫療費用）。

強積金對「打工仔」都非常重要，臨近年尾且市場波動下，陳曉蓉亦透露2022年首季的投資方向。她表示環球經濟將放緩，在高通脹以及貨幣收緊的情況下，預計股票仍會跑出，主要看好美國及歐洲市場，而中國則為中性。