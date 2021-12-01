土耳其里拉兌美元暴跌　刷新歷史低點　單月貶值近三成

12月1日，土耳其里拉兌美元暴跌6.8%，刷新曆史低點至13.9519。



《路透》報道，土耳其里拉兑美元周二（11月30日）跌幅一度高達8.6%，凸顯了土耳其經濟，以及總統埃爾多安的政治前途所面臨的風險。此前，美聯儲（FED）發表的鷹派評論提振了美元。

2021年迄今為止，里拉已重挫45%，僅11月就貶值28.3%，迅速侵蝕了土耳其人的收入和儲蓄，破壞了家庭預算。

里拉11月創紀錄最大跌幅之一，再次上演2018年、2001年和1994年的危機。

周二的暴跌正值埃爾多安在不到兩周時間裏第五次為貨幣寬鬆政策辯護，大多數經濟學家稱其為魯莽之舉。

在接受國家廣播公司TRT採訪時，埃爾多安說，新的政策方向「沒有回頭路」。「我們將看到，利率將明顯下降，因此，在選舉之前匯率將有改善，」他說。

這位執掌土耳其近20年的領導人面臨民調支持率滑坡和2023年年中的大選。民調顯示，埃爾多安將在與最有可能的總統競爭對手的正面交鋒中落敗。

在埃爾多安的壓力下，央行自9月以來已將利率削減了400個基點至15%，人們廣泛預計12月將再次放鬆政策。隨着通貨膨脹率接近20%，實質利率已經是嚴重的負值。

作為回應，反對黨要求立即扭轉政策並進行提前選舉。周二，一位高級官員據稱離職後，央行的信譽再次受到打擊。

「這是埃爾多安試圖進行的一項危險實驗，市場正試圖警告他這樣做的後果，」Allspring Global Investments多資產解決方案高級投資策略師Brian Jacobsen說。