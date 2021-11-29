土耳其匯率暴跌　Apple曾關閉銷售業務　重啟後產品大幅漲價

日前，出於對土耳其里拉兑美元匯率暴跌的擔憂，蘋果公司關閉了在土耳其的銷售業務。據 macrumors 消息，蘋果公司現已恢復了在土耳其的產品銷售。由於通貨膨脹，蘋果公司也大幅提高了在該國的所有產品的價格。
據報道，現在，蘋果已經重新開放了其在土耳其的在線商店的銷售業務，零售商店可能也已開放。
上周早些時候，有顧客在土耳其伊斯坦堡的兩家 Apple Store 外等候，有服務預約的顧客被允許進入，而希望購買產品的顧客卻被拒之門外。
價格方面，原起售價 10999 新土耳其里拉（約7000港元）的 iPhone 13 mini 現已漲至 13999 新土耳其里拉（約8900港元）。
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