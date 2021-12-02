總商會料明年香港經濟增長2.8%　通關名額以萬計才能刺激經濟

香港總商會發表最新商業前景問卷調查及香港經濟預測，總商會預計今年全年香港實質經濟將錄得6.3%增長，而明年將會回落至2.8%。

總商會又預料，今年香港通脹水平約1.5%，明年升至2.2%。總裁梁兆基指，明年上半年通脹將會升至較高水平，下半年則會回落。至於今年底失業率將錄約4.2%，明年持續下滑至3.7%；今年零售銷售增長7%，明年回落至5%；商品出口今年增長25%，主要受惠於低基數效應，明年回落至7%。

梁兆基指，按照總商會估計，接近2022年中或以後，香港經濟產出水平有望回到疫情前水平，惟明年不確定因素很大，變種病毒發展仍然難料。（余俊亮攝）

梁兆基指，按照總商會估計，接近2022年中或以後，香港經濟產出水平有望回到疫情前水平，惟明年不確定因素很大，變種病毒發展仍然難料。他補充，明年經濟增長2.8%的預測並沒有包含變種病毒Omicron帶來的潛在影響。

息口方面，總商會預計明年美國將會加息兩次，每次四分之一厘，分別在明年年中及三至第四季落實。然而，香港目前銀行體系結餘達4,000億元，梁兆基相信即使美國明年加息兩次，香港未必跟隨，但若然美國2023年繼續加息，香港才有可能跟隨。他又指，除非香港突然出現大量資金流出，才有需要跟隨加息，但明言機會很少。

對於變種病毒Omicron，梁兆基認為變種病毒的爆發剛開始，好難評估其影響，惟一旦重複過去限制旅遊、半封關等措施，相信會嚴重窒礙經濟活動。

今日港府公布健康碼詳情，為日後中港通關鋪路。（歐嘉樂攝）

今日港府公布健康碼詳情，為日後中港通關鋪路。梁兆基認為，若開放有限度通關，名額一兩千人，主要對商務活動比較重要。若要對經濟帶來刺激，大規模通關比較好，「名額以萬萬聲先得！」。

總商會今年11月與商會成員進行問卷調查，對於未來12個月的商業前景，50%整體商會成員對前景感正面，較去年11月的25%大幅增加。至於相比7月份調查，商會成員對於人才流失的憂慮有所增加，總商會認為封關影響人才流動，而移民潮亦可能是其中一個原因。