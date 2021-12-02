直擊｜前adidas中環舖王變恒生中區分行　明起營業拓財富管理服務

中環皇后大道中興瑋大廈地舖，位置優越，為單邊巨舖，向來是零售品牌巨頭的必爭之地，惟在社運及疫情打擊下，Coach及adidas先後撤出上址，其後由恒生銀行﹙0011﹚租用其中兩層，開設全新中區分行。

該分行明天（3日）正式營業，利用數碼技術進一步應用於個人化的金融服務，並拓展大灣區財富管理業務，設「跨境理財通」專隊。

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全面覆蓋中區理財需要

中區分行外牆面向街道設置大型LED數碼幕牆，提供理財資訊，採用大面積玻璃，配合自然採光。櫃位職員更率先換上新制服，為客戶帶來個人化的數碼理財新體驗。稍後，全線分行櫃位職員亦將陸續換上新裝。

恒生銀行分行網絡業務主管袁妙齡表示，中區分行選址在香港核心地區，營造中環新地標，並與中環總行、金鐘統一中心分行結合，全面覆蓋中區理財需要，並滿足大灣區財富管理的需求。

袁妙齡稱，過去兩年恒生銀行分行減少超10%，現時逾60間分行，未來全線分行亦會進一步整合。人手方面，已增加兩成前線銷售人員，由於人力市場受壓、財富管理業務規模擴大，當中大部分增加的銷售人員是由銀行內部員工再培訓而來。

設跨境理財通專隊

恒生銀行全線分行提供「跨境理財通」專屬櫃位，客戶可以透過預約選擇於適切的時間，於中區分行或其他指定分行與相關專隊成員會面。

另外，全線分行特設GO Digital數碼特使，客戶無需取票輪候，以手機掃描QR Code及輸入資料，即可處理基本銀行事務。恒生銀行指出，數碼特使助處理銀行事務，較以往客戶填表處理節省逾半時間。

運動服裝品牌adidas去年10月租約期滿後，曾以短租方式續租。﹙資料圖片﹚

Coach曾以每月560萬租用

中環興瑋大廈地舖，位置優越，為皇后大道中單邊巨舖，向來是零售品牌巨頭的必爭之地。原由美國奢侈品牌Coach以每月560萬元租用，另再加每月160萬承租外牆廣告位，支出合共高達720萬元，租約期由2012年10月至2017年10月。不過Coach於2015年8月提早超過兩年退租，據報更需要向業主支付高達約1.3億元賠償，並由另一零售巨頭adidas頂上。

然而，在社運及疫情打擊下，運動服裝品牌adidas去年10月租約期滿後，選擇以短租方式續租，終於今年4月遷出。今年中市場消息指，恒生銀行租用上址地下及1樓，面積約6,500平方呎，每月租金約120萬元。