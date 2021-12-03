中國11月財新服務業PMI為52.1　按月回落1.7個百分點

12月3日公布的11月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得52.1，較10月回落1.7個百分點，服務業經營活動連續第三個月保持增長，但增速輕微，為三個月來最低。



《財新網》報道，11月中國服務業經營活動進一步擴張，但受部分地區新冠疫情反彈的影響，擴張增速較10月放緩。

此前公布的11月財新中國製造業PMI錄得49.9，回落0.7個百分點，繼8月後再次降至收縮區間。兩大行業景氣度均走弱，拖累財新中國綜合PMI下降0.3個百分點至51.2。

財新中國服務業PMI走勢與國家統計局一致，綜合PMI走勢則與統計局相悖。統計局公布的11月服務業商務活動指數下降0.5個百分點至51.1，綜合PMI上升1.4個百分點至52.2。

從財新中國服務業PMI各分項指數看，新訂單指數仍處於擴張區間，但增速降至三個月來最低。調查樣本企業表示，新冠病例數量上升，為防疫情擴散而採取限行等措施，對銷售造成衝擊。

外需增長也較為疲弱，11月服務業新接出口業務量連續第二個月增長，但增速與10月接近，同屬微增。據調查企業反映，海外需求改善，支持銷售回升，而疫情被認為是外需增長相對低迷的主要原因。

雖然經營活動受疫情阻撓、新訂單增速回落，但服務業企業對未來一年的前景仍然保持樂觀，11月服務業經營預期指數較10月小幅提升。企業持增長預期，普遍是因為相信全球疫情將會受控。

服務業企業信心強勁，致力擴張產能，用工數量由此進一步增加。11月服務業就業指數為近五個月來第四次錄得擴張，擴張率雖然輕微，但已是6月以來最高。服務業產能壓力保持相對輕鬆，積壓工作量僅輕微上升。

服務業投入價格和收費價格走勢出現背離。受用工、原料和能源均加價的影響，服務業投入價格連續17個月保持上漲，11月漲幅顯著，創6月以來最高。企業成本壓力傳導至下游，11月服務業收費價格雖然連續第三個月上漲，但漲幅出現回落。部分調查企業表示，需求減弱，削弱了服務業整體定價能力。2020年11月以來，服務業投入價格指數持續高於收費價格指數，服務業企業生存壓力凸顯。