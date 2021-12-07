WeLab投資19億收購雅加達服務銀行　以拓展旗下第二間虛擬銀行

虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）的母企WeLend 宣布收購雅加達服務銀行（Jasa Jakarta，BJJ ），並計劃繼香港後，於亞洲成立第二間數碼銀行，進一步朝著建構亞洲金融科技生態圈的願景發展。

WeLab表示，已為是次收購進行融資，WeLab、現有股東及新投資者都有參與，連收購及招聘等投資，投入金額近19億元（2.4億美元），為今年內印尼金融科技項目的最大集資額。

創辦人及行政總裁龍沛智表示，由WeLab 牽頭的財團「Welab Sky Limited」 已與BJJ達成收購協議，並已在首階段透過戰略投資取得BJJ24%股權，待印尼金融服務管理局等相關監管機構審批後，Welab Sky 將完成餘下的主要股權交易，預料最快於2022年下半年可投入服務，估計最快可以三至五年內收支平衡；他又指，WeLend（香港）、中國及印尼現有業務已經收支平衡，WeLab Bank及是次收購則仍在投資期。

龍沛智形容過去一年是公司豐收一年。（資料圖片）

印尼市場潛力大

至於選擇印尼設立第二間虛擬銀行的原因，是因為現有合作夥伴在如長和（0001）等，都在當地有業務，而印尼亦是金融服務尚未全面普及的最大市場之一，估計該國仍然有約 2.1億人，即約七成七人從未或僅使用有限度的銀行服務。

他又指，BJJ 本身是一間傳統銀行，會繼續經營舊有業務，並在此基礎上建立虛擬銀行，令舊有及潛在用戶都可享用相關服務，而公司在香港開展虛擬銀行業務後，可將成功經驗輸出，繼續開拓東南亞市場。

另外，龍沛智形容，過去一年是公司豐收一年，今年首十個月，集團整體放貸增52%；本港業務放貸量於第三季按年增1倍；明年年初會推出財富管理產品。