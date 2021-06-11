專訪│WeLab盼年底上客達廿萬　CEO：虧損不是燒錢而是投資！

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-11 07:30

目前虛擬銀行全以「燒錢」方式吸引客戶，8間虛銀去年全錄虧損，WeLab創辦人兼集團行政總裁龍沛智接受《香港01》及《巨子》專訪時不認同錄得虧損就是「燒錢」，要在開業的早期進行宣傳和推廣活動來打響品牌，「這個不叫『燒錢』，而叫做『投資』！」

WeLab Bank（匯立銀行）去年4月試業、7月開業至今，大致接近一年，去年客戶存款規模11.1億元，規模在港排行第四，但虧損擴大至近2.9億元。他指，「虛擬銀行其實已經是公司的第4個商業部門，過去的商業部門經常3至4年後就會收支平衡（break-even）。當初頭幾個月是在摸索階段，目前已經知道方向了」。他指，投資是必須要的商業活動，重點是能夠帶來客戶及客戶來到平台上，從而對其進行交叉銷售（cross selling），提高客戶忠誠度。

8間虛銀去年全錄虧損，WeLab Bank去年客戶存款規模11.1億元，但虧損擴大至近2.9億元。﹙資料圖片﹚

年中用戶達10萬人 83歲也來開戶

WeLab Bank吸客能力不錯，公司早前預計今年年中的用戶人數將突破10萬。終於，公司在6月7日公布已達成其目標，同時又期望在今年底前，將客戶人數倍增至20萬，即按年增長5倍。公司今年推進多項業務發展，包括上調三個月定期存款的利率至1%，同時，又在今年5月中推出全新私人貸款產品。

龍沛智表示，公司用戶增長動力好，市場認受性愈來愈高，「虛擬銀行勝在24小時運作，當中有一半的用戶是在非銀行工作時間申請開戶，證明虛擬銀行迎合用戶的生活模式，基本上客戶對銀行的使用已不存在時間的限制」。

他又指，客戶活躍度高，當中約20%至25%為每日活躍用戶。另外，又有近8成的客戶使用2個或以上的產品，平均每一個客戶一個月使用150次。而客戶年齡亦甚為廣泛，「有位83歲的客戶花了數分鐘便完成開戶」，可見金融科技已滲透至各年齡層之中。

龍沛智指，虛擬銀行勝在24小時運作，當中有一半的用戶是在非傳統銀行工作時間申請開戶，證明虛擬銀行迎合用戶的生活模式。（李澤彤攝）

冀將本港成虛銀基地 打入東南亞市場

WeLab整個集團在香港、中國內地和印尼市場合共擁有近5,000萬位用戶，以及超過600間企業客戶。「作為唯一一間港產的虛擬銀行，希望WeLab Bank可成為香港品牌方式走出去，發展東南亞市場。該市場的用戶達4億，當中有近7成的有銀行的需求而未被滿足，故早前融資所得的資金亦會用於此發展」。龍沛智指，倚賴WeLend及WeLab Bank的經驗，兩者獲得相關牌照亦早於當地金融發展進程，那就可將香港的營運模式、標準和科技複製到東南亞，並認為這是公司的優勢。

至於面對阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）亦積極發展東南亞市場，龍沛智指，阿里巴巴主要透過電商和支付，騰訊則透過股權投資打入市場，故較少機會與兩者相遇。」

另外，WeLab於3月時引入安聯旗下的數碼投資部門Allianz X，獲其領投7,500萬美元（約6億港元）。雙方同時達成戰略合作關係，目前計劃共同研發全新的財富管理科技方案，包括透過虛擬銀行推出智能理財顧問服務，並冀今年底可推出。