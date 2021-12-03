寶馬收購華晨汽車恐生變　內部人士：集團認為16億元太便宜

日前，一位華晨集團內部人士透露，「中華工廠被寶馬收購的事情已經被叫停，在中華車間的寶馬相關工作人員已經撤走。」

《騰訊汽車》報道，上述人士還透露，「近期一汽相關領導正與華晨集團高層會面，集團內部認為寶馬16.33億元（人民幣‧下同)購得中華工廠，太便宜，內部不同意。可能要重新招募投資人。」

針對上述消息，寶馬中國官方表示，「寶馬將按照中國國家政策規定繼續推進此項目。」

此外，一位華晨雷諾金盃內部人士表示，華晨集團高層與一汽領導會面的事情屬實。截至發稿，華晨集團官方未發表任何評論。

覺得太便宜了

2021年8月31日，華晨集團等12家企業實質合併重整案召開第二次債權人大會，該會議的主要議程是對財產管理及變價方案、成立債權人委員會議案和「中華」品牌變價方案進行表決。

經由債權人表決，會上3項議案全部通過。但寶馬中國收購」中華」汽車的議案通過率不高，同意金額只佔出席會議債權金額的57%，是通過比例最低的議案。而此次收購價格為16.33億元。

根據報道顯示，目前中華汽車生產相關部分資產包括土地使用權3項，價值2.4億元；房屋建築物19項和構築物20項，價值7億元；機器設備179項，價值2.93億元；以及華晨集團持有的華晨汽車製造有限公司100%股權，由於資產與負債相抵，價值4,500元，合計12.33億元。此外，剩餘4億元寶馬中國主要用於獲取中華轎車生產許可，即整車生產製造資質。

結果還在等待

如今收購一事再生變數，寶馬中國到底會不會放棄此次收購呢？應該不會，因為寶馬的目的很明顯，想要單獨控制華晨寶馬，因為目前寶馬擁有75%的華晨寶馬股權，在2022年生效。如果這次能單獨控制華晨製造的話，那麼將為寶馬在華生產本土車型提供更為便利的條件。

站在寶馬的角度，它肯定希望與華晨是一個穩定的合資合作關係，不希望華晨有什麼大的變動。儘管早在2018年，寶馬曾與長城汽車以雙方各50%的股比成立光束汽車，但成立三年時間，並沒有新產品推出，彷彿被遺忘。

寶馬對華晨中華的收購，嚴格意義上講，收購的是華晨中華的資產，而非品牌。這也就意味着，寶馬獲得的主要是擴充產能的生產資料。寶馬收購華晨中華後，規模必然擴大，這對於競爭對手，北京奔馳和一汽奧迪，尤其是同處於東北的一汽奧迪肯定不是利好。

不過此前有傳一汽約460億元收購華晨，事後一汽方面回應稱是「不實訊息」，而近期一汽集團再次接觸華晨集團被證實為真，也讓華晨汽車破產重整更加複雜多變。