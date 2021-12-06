里拉暴跌至歷史低點　土耳其總統冀匯率能快將回穩

在土耳其里拉歷史性地暴跌至歷史低點後，土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）於上周六（4日）表示，希望動盪的外匯和通脹率能很快穩定下來，還再次承諾將實行低利率。



《路透》報道，受土耳其的激進降息行動打擊，里拉在上月的拋售中下跌了約30%。埃爾多安尋求積極降息，但經濟學家和反對派政界人士認為這是不計後果的做法，部分原因在於通脹飆升。

埃爾多安在東部城市錫爾特對聽眾說，會在不遠時間內穩定物價及匯率波動。

「埃爾多安昨天說低利率，今天說低利率，明天還會說低利率，」埃爾多安說，「我永遠不會在這個問題上妥協，因為利率是一種弊病，使富人更富，窮人更窮。」

里拉在周二（11月30日）觸及1美元兑14里拉的日內紀錄低點，並在周五（12月3日）錄得創紀錄的收盤價13.7485。里拉今年以來已貶值45%，是新興市場今年迄今表現最差的貨幣。

通脹水平飆升至21.3%

土耳其上月通脹率躍升至21.3%的三年高點，使土耳其的實際利率深陷負值，這對正在逃離的投資者和湧向硬通貨以保護自身財富的土耳其儲户來說是一次警示。

儘管反對派呼籲提前選舉和扭轉政策，但埃爾多安在最近幾周反覆強調，需要降息來促進出口、信貸、就業和經濟增長。

在埃爾多安的施壓下，土耳其央行已將其政策利率削減了400個基點至15%，預計本月將再次放鬆政策。