人行全面降準0.5個百分點　料向市場注資1.2萬億元人民幣

人民銀行再次降低存款準備金率。國除院總理李克強於上周五（3日）才表示適時降準，人行今日便採取行動，宣布降準0.5個百分點，預料可向市場注入1.2萬億元人民幣資金。

為支援實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降，中國人民銀行決定於2021年12月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.4%。

中國人民銀行將繼續實施穩健的貨幣政策，堅持穩字當頭，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，加強跨週期調節，統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，支援中小企業、綠色發展、科技創新，為高品質發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

穩健貨幣政策取向沒有改變。此次降準是貨幣政策常規操作，釋放的一部分資金將被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利（MLF），還有一部分被金融機構用於補充長期資金，更好滿足市場主體需求。人民銀行堅持正常貨幣政策，保持政策的連續性、穩定性、可持續性，不搞大水漫灌，為高品質發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

強調不搞大水漫灌

此次降準的目的是加強跨周期調節，優化金融機構的資金結構，提升金融服務能力，更好支援實體經濟。一是在保持流動性合理充裕的同時，有效增加金融機構支援實體經濟的長期穩定資金來源，增強金融機構資金配置能力。二是引導金融機構積極運用降准資金加大對實體經濟特別是中小微企業的支持力度。三是此次降準降低金融機構資金成本每年約150億元，通過金融機構傳導可促進降低社會綜合融資成本。

此次降準為全面降準，除已執行5%存款準備金率的部分縣域法人金融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率0.5個百分點，同時考慮到參加普惠金融定向降準考核的大多數金融機構都達到了支農支小（含個體工商戶）等考核標準，政策目標已實現，有關金融機構統一執行最優惠檔存款準備金率，這樣此次降準共計釋放長期資金約1.2萬億元。

市場原估計人行未來一、兩周才宣布降準，今日便採取行動，獨立金融分析師葉澤恆表示，有少少意外，惟降準幅度是市場預料之內，由於年底資金緊張，今次降準，料供明年初基建貸款之用，不過，由於PPI大升，通脹料也會升溫，故他相信，人行短期再大手降準的機會未必太大，下次出手可能要到明年中。