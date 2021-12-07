睇清明年全球股市五大看點：通脹、疫情、減碳、元宇宙、中概股

隨着2021年即將結束，許多機構開始展望2022年股票市場熱點。在經歷了魔幻的疫情時代後，許多資管機構也愈發重視宏觀基本面，疫情、通脹、碳中和成為最主要的討論對象，此外機構投資者也在緊盯元宇宙和中概股的投資機會。

財聯社12月7日報道，雖然大多數股票分析師最初對2021年的股市維持樂觀態度，但很少有人一開始就看對歐美市場將呈現連番暴力新高的態勢，更不要說德爾塔（Delta）疫情後的抄底機會。

更令市場大跌眼鏡的是，雖然標普500指數全年累計上漲超20%，但在全球最牛股指面前根本不值一提。截至12月6日，委內瑞拉加拉加斯綜合股指累計上漲368%，越南河內交易所指數漲188%。不過在主流媒體的統計範圍內，依然將蒙古證交所20指數127%的漲幅稱為「全球主要股指排名第一」。

回過頭來看，除去一些國家的股指因為嚴重通脹暴漲，許多指數大漲背後都有經濟基本面支撐。以蒙古為例，這個市場第一大權重是賣酒的APU JSC，今年（2021年）9月市值剛達到1萬億蒙古圖格里克（約合22億人民幣）。投資市場看好他的主要原因是押注蒙古逐漸龐大的中產階級拉動內需消費。除此以外，該國大量的資源公司也受益於周邊國家的需求增長。

總的來說，在劇烈變革的時期，基本面的變化往往會帶來根本性的賺錢機會。以下為國際主流財經媒體綜合資管機構、分析師給出的2022年五大看點。

看點一：疫情

不知不覺中，新冠疫情已經主導市場近兩年的時間，在2020年痛擊市場後又開啟了一波超級牛市。就在2021即將結束時，奧密克戎（Omicron）病毒的出現又給市場刨了一個坑。

整體而言，主流大行分析師目前仍然認為，隨着輝瑞（Pfizer）、默沙東（MSD）的口服藥加入應對疫情的工具箱，病毒的受關注程度將在明年減弱。即便在奧密克戎病毒浮出水面後，大多數分析師繼續堅持同樣的觀點。

不可否認的是，疫情在這兩年裏教會市場，策略分析和流行病科學是截然不同的兩回事。富達國際全球證券首席投資官Romain Boscher也強調，即便新冠疫情被限制為「區域疾病」，其影響從對於感染者施加的種種限制正在變為對經濟增長更持續的拖累。

甚至如果疫情逐漸平息甚至消失，對於股票市場的方向也會帶來決定性的影響。畢竟支撐今年股票大漲背後的關鍵因素——發達國家央行積極的財政政策和寬鬆的貨幣政策也將失去存在的基礎。

看點二：通脹

雖然市場對於通脹的擔憂持續了大半年，但實際上這一數據並未對股市帶來太大影響。看着上市公司節節攀升的營收，說明至少目前消費者仍然願意為高企的成本買單。

高盛（Goldman Sachs）策略分析師Dominic Wilson和Vickie Chang在近期的報告中表示，股票市場在2021年可以說吃上了「臨時性通脹」的蛋糕，但2022年可能不會再重複同樣的故事。

標誌性的轉折點也已經出現，被譽為「全球鴿王」的鮑威爾（Jerome Powell）在上周做客國會聽證時就親口表示，是時候將「臨時性通脹」中的「臨時」兩字去掉了。

如果價格壓力持續存在甚至惡化，對於股市而言情況將變得更加棘手。多家資管機構預測，通脹大致維持在3%-5%的區間內時，股市才是有效對沖通脹壓力的工具。Lombard Odier宏觀及跨資產主管Florian Ielpo表示，如果通脹持續超過4%，企業的利潤將會遭到侵蝕，將對股價產生負面影響。

通脹更顯而易見的影響在於施壓全球央行收緊貨幣政策，進一步提升高負債國家（例如意大利）的借貸成本，並降低市場流動性。摩根士丹利（Morgan Stanley）策略分析師Graham Secker曾表示，明年市場的最大風險之一，正是歐央行潛在放緩緊急購債項目的影響。摩根大通也在報告中表示，央行收緊政策將是明年牛市展望的最大下行壓力。

看點三：減碳

說到通脹壓力，減碳也被視為造成通脹結構性上升的原因之一。在今年全球主要經濟體更新碳中和目標後，碳積分價格和工業生產成本也在不斷走高。此外削減化石燃料投資也造成能源價格短期快速上漲，直接影響到了工業產出。

但從另一邊來看，多數資管機構也承認減碳創造了前所未有的投資機會：特斯拉今年股價已經翻了10倍，而電動卡車製造商Rivian上市後市值一度突破1,000億美元，要知道這公司甚至還沒有什麼像樣的營收。

考慮到力推減碳政治路線的綠黨已經加入歐洲最大經濟體德國的執政聯盟，與減碳有關的個股有望在明年迎來更多政策（股價）激勵，歐洲的可再生能源和風電股值得投資者關注。

看點四：元宇宙的新花樣

在扎克伯格給自己的社交媒體公司改名後，晶片生產商英偉達（Nvidia）和遊戲平台羅布樂思（Roblox）迎來了一輪暴漲，也使得業界蠢蠢欲動。Epic Games首席執行官Tim Sweeney表示，這種用户可以在虛擬世界社交、玩遊戲，甚至開展交易的載體，會是一個價值萬億美元的生意。

雖然這種暢想已經被批評「短期內難以落地」，但這個概念總是能搞出一些新聞，背後也有社會因素的支持。

摩根士丹利在研報中解讀稱，現在一隻僅能在遊戲平台上使用的虛擬Gucci包包，價格甚至超過了實體款，這是因為發達國家的用户上網時間已經超過了在實體場所的社交。

雖然網絡經濟的興起離不開疫情居家政策的推波助瀾，但這股浪潮仍有望延續到明年，特別是消費電子龍頭蘋果（Apple）公司也在躍躍欲試加入這場盛會。

看點五：中概股的反彈

當去年討論2021年全球牛市時，在香港和美國上市的中概股並不在此列，納斯達克中國金龍指數在今年2月創出高點後，目前跌幅已經超過50%。然而隨着年關將近，越來越多的全球資管機構開始對中概股抱有建設性的觀點。

貝萊德（BlackRock）早些時候指出，宏觀政策面的影響高峰看上去已經過去，預計新年後更多的利好刺激政策將開始對股票產生影響。在11月底的簡報中，貝萊德明確表態「相信現在正是建倉的時間點」。

瑞銀集團也認為宏觀影響已經被計入股價，企業營收和估值將進入上升周期。除了今年大跌的個股外，高盛也提出關注可再生能源等「共同富裕概念股」。