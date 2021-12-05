全球股市歷瘋狂一周　政策風險難量化　老牌國企股受捧｜鄭昆侖

上週全球股市涉太多事情，某程度上亦有點兒瘋狂！首先是Omicron變種病毒的出現或多或少已打擊部份市場氣氛。隨即又出現澳門周姓商人被補事件， 亦導致澳門賭股的股價出現明顯波動。正所謂一波未平一波又起，12月3日早上在美國上市的滴滴出行（美股: DIDI）宣布將會從紐約交易所退市。

滴滴出行被查事件持续发酵。（AP）

上市到退市 滴滴出行已是金融連橫爆炸案

市場的實際反應往往相比消息本身更為重要。不少在美國上市的中概股在12月3日出現恐慌式拋售，其中包括故事主人翁滴滴出行。內地叫車公司滴滴出行的股價全日大瀉22.2%，收報6.07美元。

值得留意的是，滴滴出行在6月30日以14美元的IPO價格上市。除了在上市首天一度升至16.9美元的價位之外，股價幾乎一直低於IPO定價。先不談上市的定價昂貴與否，滴滴出行的上市某程度上涉及不少灰色地帶。

儘管相關人仕以極低調方式在美國上市， 惟滴滴的上市行為應該已惹來中國政府的不滿。由於違規收集個人資料的事宜，在7月初滴滴出行的App在中國內地的App Store已被下架。之後，市場又有傳言指出滴滴有可能進行私有化。那當然，我們今天便知道最後的方案是在美國退市，同時計劃回到香港港交所上市。

某程度上，滴滴前往美國上市已經是引爆了第一個炸彈。當時有投資者開始留意到中國政府對於中資企業前往美國上市集資的行為不太支持。至於近日滴滴宣佈從美國退市，亦有可能暗示其他在美國上市的中概股亦有機會要跟隨。

中概股遭到拋售，阿里巴巴上周五再度大瀉。（美聯社）

於12月3日，不少在美國上市的中概股遭到拋售。原因是不少投資者正在擔心相關股票遲早會退市，而加快出售股份的步伐。換句話說，滴滴的事情已變成中資科技行業的問題， 又或者是共同業力吧。

恒指夜期下跌405點至23380點，亦正在反映上週五的中概科技股之弱勢。阿里巴巴（9988）(美股 BABA)在美股交易時段下跌8.2%至112.0美元(大約等同108.5港元)。至於上週五港股收市價為119.4港元。

值得留意的是港股的市帳率市值可能仍是合理，但是政策風險卻是難以作出量化。換句話說, 即使部份科技股（例如是ATMXJ)在2021年以及2022年出現盈利倒退甚至是錄得虧蝕，亦不足為奇。

中國神華是一家現金流充足的國有煤炭企業，或成資金寵兒。（路透社）

區內基金經理 只能集中大型國企股

那當然，市場內亦存在不少求生意志很強的投資者。他們即使只能集中買賣港股，也有自保之法。除了避開有可能涉及政策風險的民企股之外，有些投資者已投向一些享有穩定現金流的國企股份。

上週五確實有老牌港股明顯地跑贏。招商局港口（0144）全日大升17.11%至14.24港元。儘管存在關稅下調的利好因素，只不過股價的強勢亦有點兒不太尋常。筆者的看法是不少投資者因為滴滴因素而被迫投向大型國企股。

由於發政委容許內地煤企在2022年上調煤價，因此中國神華（1088）亦上升7.5%至18.4港元。中國神華是一家現金流充足的國有煤炭企業。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖（CFA）｜善恆證券策略師