商湯科技招股明午截飛　外媒：將被美國財政部列入「黑名單」

正在招股的港產人工智能企業商湯科技（0020），將於明日（10日）中午截止認購。不過有外媒報道，該公司將被美國財政部列入「中國軍工企業」。

外媒引述知情人士透露，美國財政部會在明日將商湯列入「中國軍工企業」黑名單。同日則為該公司為其香港IPO定價的日子。

報道指出，華盛頓認為商湯集團專門從事面部識別軟件，且允許在新疆侵犯穆斯林維吾爾人的人權，行動將成為針對多個國家制裁措施的一部分，以紀念人權日。

據悉，白宮拒絕對商湯或被列入「黑名單」發表評論，另外，財政部亦沒有回應評論請求。

北京商湯2019年遭美制裁

翻查商湯的招股文件，公司在談及風險因素時，提及公司面臨與國際貿易政策、地緣政治及貿易保護措施相關的風險，以及業務、財務狀況及經營業績可能會受到不利影響。同時，公司旗下附屬公司北京商湯也於2019年10月遭美國商務部工業和安全局列入實體清單，此限制其購買或以其他方式取得若干商品、軟件及技術的能力。

商湯續稱，倘若除北京商湯之外，集團的其他附屬公司，或整個集團成為制裁或出口管制限制的目標，則亦或會導致公司的業務嚴重中斷、監管調查及聲譽受損。