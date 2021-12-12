陶大宇《倒轉地球》爆紅　教識我們的二三事｜陳仕娜

近期網上最紅非陶大宇莫屬，「水撥式」台風、呆滯的眼神，加上機械式唱腔，掀起《倒轉地球》式的顛覆。因為夠「騎呢」搞笑，輕輕鬆鬆贏得大量病毒式的轉發，製造笑料和話題，彈指之間引爆了網絡。

很多港人一早已淡忘陶大宇，一如將羅嘉良、張衛健、萬梓良、湯鎮業、許秋怡、溫兆倫等拋諸腦後。原來他們跑遍內地大江南北，登台演出，搵盡真銀。唱兩首歌袋20萬人仔，恨死好多踎在香港的行家；發一條小紅書視頻，閒閒地過百萬觀眾，還賺取豐厚打賞，真的令人咬牙切齒。

無怪乎倫伯千樺小春智霖，全部跑到滬寧京浙等地，有的還宣布要落地扎根。「名氣就像提款機」，一語中的，夾著「港星」的餘威，在港台劇風行的內陸城市，登台剪綵商演、婚禮助興，仍甚具叫座力。陶大宇唱口水歌、許秋怡憑《現代愛情故事》，一曲走天涯，動輒月賺百萬，也算是北上掘金的表表者。

內地熱播的港劇，等閒可滯後香港十年，《無頭東宮》、《縱橫四海》、《創世紀》、《刑事偵緝檔案》還在地方電視台無限輪播，大大有利助長這班過氣明星的人氣。潮流又興懷舊，請到家喻戶曉的港星登台獻唱，主人家頓覺顏面添光，而翻唱膾炙人口的二手歌，安全系數最高，至少不會被批評為「惡俗」和「媚俗」。

內地演藝圈風聲鶴唳，國家廣播電視總局祭出八大緊箍咒，加強從業人員管理、嚴格選用表演嘉賓，轟走娘炮花美男；掃蕩「飯圈文化」；禁絕「睡粉行為」；抵制高片酬等⋯⋯港星只要乖乖，不談政治只談風月，便可「台照登 舞照跳」。大紅大紫的大宇，慨嘆「自己好迷惘」，在「苦練歌藝」與「繼續以騎呢制勝」的人生交叉點上，不知何去何從。這句話出自曾經爐火純青的演技派之口，令人不寒而慄，迷惘地躺平莫非已成為時代病？德藝雙馨純粹口號而已。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜｜耀才證券企業傳訊總監

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。