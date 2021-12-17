華置私有化｜長情股東聲言反對　指6元方合理　斥公司買恒大是錯

華人置業（0127）今日（17日）舉行私有化計劃會議及股東特別大會，表決是否通過大股東「大劉」劉鑾雄及陳凱韻（甘比）夫婦，提出以每股4元進行私有化的議案。今日（17日）舉行股東特別大會，現場所見，大劉及甘比兩人均不在現場，有出席股東表明反對方案。



持股30年表明會反對

早上約9時半，不少小股東已陸續抵達現場，有持股逾30年的小股東表示打算投反對票。

他指出縱使已經收取股息多年，認為私有化出價6元才算合理。其後該名小股東投票後再次向在場傳媒指出，已投反對票，認為私有化價值6元才合理，認為甘比太「孤寒」，若是大劉出價，私有化價格或可達7元。

股東歐先生指公司投資恒大是錯誤決定。（黃文琪攝）

歐先生﹕4元私有化作價太便宜

持股逾數十年的小股東歐先生表示，當初以2.4元買入並看好華置資產高，希望私有化價格是6元，現時作價4元實在太便宜，將會投反對票。他又直言，華置投資恒大是錯誤的決策。

小股東指出，華置投資恒大造成虧損是管理層疏忽造成。（盧翊銘攝）

持股近7年的股東表示，當初以14元買入，是為收息，今次私有化會議召開前並未收到相關文件，是「睇報紙」先知，認為私有化作價4元太低。而華置投資恒大造成的虧損，是管理層疏忽造成，轉移到對小股東身上並不公平，已投反對票。不擔心是次私有化失敗會影響股價，又指華置應考慮更換管理層

另一名小股東蔡先生表示，數年前以13元買入華置，打算用來收息，現時私有化作價才4元，斥大股東「搵笨」，將會投反對票。

若私有化成功 不足20億吞逾百億資產

華置在今年10月6日公布私有化方案，劉鑾雄家族提出以每股4元私有化，倘成功即可以約20億元將華置旗下估值逾百億元的資產收歸旗下。由於甘比已持有華置14.99億股或74.99%，屆時就私有化議案進行表決時是不可投票。

另外，劉鑾雄家族的親屬被視作為一致行動人士，相關人士亦不會投票。故此，計劃會議上有投票權的無利害關係計劃股東，持股總數為4.083億股，佔已發行股本的21.41%。若私有化議案獲通過，股份最後交易日期為本月20日，預料明年1月24日撤銷上市地位。

恒大佳兆業料損手逾125億

令部分小股東不滿的地方，相信是集團投資多間內房企業的股權及債券，特別是中國恒大。華置多年來購入逾8.6億股恒大股分，平均購入價為15.8元。自股價下挫以來已先後沽出約5.47億股恒大股份，及悉售佳兆業票據，分別錄已變現虧損約67.6億元及13.55億元。

截至11月19日，華置仍持有3.13億股恒大股份，假設以周三（15日）收市價1.55元水平「清倉」，虧損將逾44.6億元，意味單是今年投資於恒大及佳兆業的資金，已錄近125.8億元虧損。

「Ken sir」率先反對

不過中小型業主會創辦人、曾組滙豐小股權權益大聯盟的呂宇健（Ken sir）,在表決前，突在個人Instagram上載一張實物股票證書相片，自爆以個人名義持有600萬股華置，並寫上「我已準備好了！」他接受《香港01》訪問時稱，不滿意私有化作價，明言會於股東會投反對票，即使私有化失敗，股價由天堂返回凡間亦「無有怕」，更想好招數「反狙擊股壇狙擊手」！

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