華置私有化｜Ken Sir自爆揸600萬股　揚言反對方案　部署反狙擊

華人置業（0127）私有化本周五﹙17日﹚表決，要約價每股4元，倘通過的話，意味大股東甘比可以少於20億元，便將華置逾百億資產收歸旗下。



距離表決倒數三日，中小型業主會創辦人、曾組滙豐小股權權益大聯盟的呂宇健（Ken sir）突在個人Instagram上載一張實物股票證書相片，自爆以個人名義持有600萬股華置，並寫上「我已準備好了！」他接受《香港01》訪問時稱，不滿意私有化作價，明言會於股東會投反對票，即使私有化失敗，股價由天堂返回凡間亦「無有怕」，更想好招數「反狙擊股壇狙擊手」！



大劉家族擬私有化華置，股東Ken Sir明言反對方案。﹙資料圖片﹚

押注私有化 今年2月再掃貨

談起Ken sir，不少人會想起他提倡的借錢買滙控收息「Loop Loop Loop大法」，殊不知他原來亦鍾情資產折讓股，更在華置周五表決私有化前夕，高調上載一張實物股票證書相片，自爆以個人名義持有600萬股華人置業，以該股昨日﹙14日﹚收市價3.75元計，市值達2,250萬元。

地產股中，華置相對「冷門」，但原來Ken sir早於2013年已買入該股，計及多年累收股息，「倉底貨」早已回本，是次「曝光」的600萬股，自今年2月開始吸納，「我好早就發現華置具私有化的潛質，於是每個月70萬股咁買，買咗600萬股，由4蚊開始買到2蚊，均價大約2.8元。」

對於準確「預測」華置私有化而提前部署，Ken sir解釋是因為看準公司已無維持上市集資的需要，「劉生﹙大劉﹚喺澳門有官司，而家咁嘅政治環境，我覺得對於一個『上咗岸』嘅富豪嚟講，會盡可能脫離資本市場！」

恒大股債急瀉，累華罝錄百億虧損。﹙資料圖片﹚

不滿作價 揚言投反對票

華罝私有化每股作價4元，以Ken sir平均買入成本2.8元計算，倘接納私化，帳面回報高達42%，套現約2400萬元。不過，他自言對作價不滿，將會投反對票，「佢﹙大股東﹚提出私有化之前，華置NAV﹙每股資產淨值﹚係13蚊，但一提出私有化，就拎埋恒大啲債出嚟（入帳），令個NAV跌到落8蚊！﹙如果﹚用返13蚊去計，其實折讓高達七成！」Ken Sir稱，他理想中的私有化作價介乎6元至8元。

華置近年大手買入內房恒大﹙3333﹚及佳兆業﹙1638﹚的股債，一度賺息賺價，但自內房年中吹起債務風暴，恒大及佳兆業更成風眼，華置內房相關投資大大損手，恐錄得約120億元變現虧損，公司股價也由年初約3.8元一度瀉至公布私有化前約2元，見18年低位。

華置私有化，無利害關係計劃股東約21.41%，除了要出席或授權出席獨股東75%贊成，以及反對票不能多於10%外，更要「數人頭」，Ken sir認為有機會否決到方案，他透露自己不少學生都是華置股東，「我有三千個學生，唔知佢哋幾多會出嚟投票，但我計過我哋佔無利害股東反對門檻﹙約2.1%股權﹚都三分一㗎，（私有化）都未必一定會過到！」

Ken Sir稱，己想好「逆向私有化」華置的方法。﹙受訪者提供﹚

無懼「一拍兩散」 謀告清盤

不過，由於甘比已經事先發表「不提價聲明」，一旦私有化失敗，相信股價定必暴瀉，豈非一拍兩散？Ken Sir亦認為華置股價會跌至2元水平，「私有化唔到個價一定跌返落兩蚊邊，同埋﹙預計﹚佢會供股，例如二供一咁樣dilute（稀釋）返股數」。

但Ken Sir笑言，他已經想出「逆向私有化」華置的方法，「小股東可做動作有限，但都有啲招數嘅，可以從法律程序告佢清盤，佢哋恒大債蝕100億，但﹙華置﹚之前市值先得40億，過哂上市規則規定，應該要開股東大會投票，我又唔見佢有開過喎！」