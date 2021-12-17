華置私有化｜股東會火速完成　劉鑾雄未回應提問　登座駕離開

華人置業（0127）早前獲大股東「大劉」劉鑾雄及陳凱韻（甘比）夫婦，提出以每股4元進行私有化，公司今日（17日）就私有化表決舉行計劃會議及股東特別大會。

【11:40】劉鑾雄登上座駕離開

大約11時，劉鑾雄以一身素淨打扮抵達現場，惟逗留不足1小時，未有回應在場記者提問便登上座駕離開現場。

【11:26】大劉座駕在現場停泊

據現場記者所見，「大劉」劉鑾雄的座駕Toyota Alphard、車牌「1LOVEYOU」在現場停泊。現場記者正等候大劉現身。

【11:00】股東未獲私有化實體通知 管理層「耍冧」

在特別股東大會上，有股東關心華置直至今日的最新資產淨值，有沒有進一步折讓，管理層表示，「冇計過呢個數，但如果有重大變化，公司會出通告，公司冇出通告即係冇！」。

另一名股東質疑，為什麼出售恒大會錄得重大虧損，但沒有召開股東大會；公司主席陳國偉則指，相關出售符合監管及披露。

此外，有股東表示，沒有收到任何實體通知，只收到一張「紙」，稱股東要在網上查詢私有化資料。陳國偉「耍冧」，「對唔住，唔好意思！」。

至於早前高調稱要狙擊「股壇狙擊手」的Ken Sir揚言有機會從法律途徑進行「反狙擊」，被問及華置有沒有什麼計劃，陳國偉回應，「到時先視乎情形」。

【10:45】CFO林光蔚：正等候點票結果

華人置業集團財務總監林光蔚表示，現時正等候點票結果，多謝每一位參與表決的股東，無論私有化結果如何，管理層都會努力為集團股東服務。

據悉，今日華人置業將發通告公布私有化議決結果。

【10:05】計劃會議快速完成投票

記者現場所見，劉鑾雄、甘比都未有現身，但大劉妹妹劉玉慧則在場，並翻閱手上文件。

計劃會議上，公司主席劉鳴煒沒有到場，由獨立非執行董事陳國偉為大會主席，會議不接受記者提問，並於約早上10時完成投票。

若私有化成功 不足20億吞逾百億資產

華置在今年10月6日公布私有化方案，劉鑾雄家族提出以每股4元私有化，倘成功即可以約20億元將華置旗下估值逾百億元的資產收歸旗下。由於大劉妻子陳凱韻﹙甘比﹚已持有華置14.99億股或74.99%，屆時就私有化議案進行表決時是不可投票。

另外，劉鑾雄家族的親屬被視作為一致行動人士，相關人士亦不會投票。故此，計劃會議上有投票權的無利害關係計劃股東，持股總數為4.083億股，佔已發行股本的21.41%。若私有化議案獲通過，股份最後交易日期為本月20日，預料明年1月24日撤銷上市地位。

投資恒大佳兆業 料損手逾125億

令部分小股東不滿的地方，相信是集團投資多間內房企業的股權及債券，特別是中國恒大。華置多年來購入逾8.6億股恒大股分，平均購入價為15.8元。自股價下挫以來已先後沽出約5.47億股恒大股份，及悉售佳兆業票據，分別錄已變現虧損約67.6億元及13.55億元。

截至11月19日，華置仍持有3.13億股恒大股份，假設以周三（15日）收市價1.55元水平「清倉」，虧損將逾44.6億元，意味單是今年投資於恒大及佳兆業的資金，已錄近125.8億元虧損。

小股東「Ken sir」率先反對

中小型業主會創辦人、曾組滙豐小股權權益大聯盟的呂宇健（Ken sir）在表決前，突在個人Instagram上載一張實物股票證書相片，自爆以個人名義持有600萬股華置，並寫上「我已準備好了！」

他接受《香港01》訪問時稱，不滿意私有化作價，明言會於股東會投反對票，即使私有化失敗，股價由天堂返回凡間亦「無有怕」，更想好招數「反狙擊股壇狙擊手」！

詳細報道：華置私有化｜Ken Sir自爆揸600萬股 揚言反對方案 部署反狙擊