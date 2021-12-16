幟哥傳被捕｜6月被指涉唱高散貨　清倉龍皇　公司市值急縮兼停牌

港星兩地監管當局日前採取代號名為「獵狼行動」的聯合行動，打擊跨境造市洗黑錢集團，涉利用社交平台及即時通訊軟件，以「唱高散貨」形式操控市場。本港警方透露，不法分子聯同3間上市公司的高級管理層將涉案公司股價在短期推升2至6倍，高位沽貨，獲利逾1,00萬至逾7,000萬元。

港星聯手打擊「唱高散貨」拘10人 消息：「幟哥」黃永幟被捕

行動當中，本港共有9人被捕，年齡介乎25至62歲，報稱職業包括上市公司高層、財經分析員及冷氣技工。當局記者會上未有透露被捕人士身份，但消息指，其中一名人士為龍皇集團﹙8493﹚創辦人、名廚黃永幟﹙「幟哥」﹚，他今年62歲，年齡與其中一位被捕人士吻合。

6月暴瀉前 「幟哥」高位沽貨

翻查資料，早於今年6月網上已傳出有人於社交媒體推介買入龍皇股票，有唱高散貨之嫌，手法猶如「微信女」騙局。

當時，龍皇亦動作頻繁，先在6月1日完成「十合一」，其後「幟哥」連橫減持龍皇股份，於4個交易日分別以平均1.88元、2.1209元、2.154元及2.18元的高位，減持合共4,028.76萬股，涉及8,637萬元。他的持股佔比也由6月1日的40.2%，降至6月7日的12.22%，短短數日間大減27.98個百分點，變相失去控股股東地位。

大股東減持，本不出奇，但在「幟哥」大手出貨後不久，龍皇股價即「變臉」，於6月10日一度暴瀉逾八成，低見0.248元，不少散戶因而損手。到了8月24日，「幟哥」再以每股平均價0.1477元，沽出餘下約1,729萬龍皇股份，套現約255萬元，正式「清倉」一手創立的公司， 之後更辭任龍皇董事一職。

龍皇集團上市後連年虧損，截至今年6月底止，已累蝕逾1.78億元。（梁鵬威攝）

市值跌至不足1500萬

龍皇主打高級餐飲，知名度甚高，品牌包括「龍皇」、「龍璽」、「龍袍」及「皇璽」，但公司賺錢能力一般。翻查龍皇過往五年業績表現，除了2016年賺100萬元外，2017年上市集資4,560萬元以後，連年虧損，截至今年6月底止，已累計蝕逾1.78億元。

公司表現一般，但上市期間，黃永幟夫妻共收取薪金、津貼及實物利益共2,172.2萬元，而「幟哥」今年6月起前後六次出售龍皇股份，累計合共套現8,898萬元。換言之，人工加賣股，龍皇上市後「幟哥」實際落袋1.1億元。

失去創辦人的龍皇，業務表現更無改善，今年11月中因延遲刊發今年第3季度業績而停牌，市值縮至僅1,420萬元，較高位約3億元大大縮水。