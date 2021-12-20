柏傲莊｜新世界要求承建商盡快作跟進　料不影響取入伙紙日期

新世界（0017）與港鐵（0066）合作發展的大圍站上蓋項目柏傲莊，發展商早前就第一及第二期樓宇的鋼筋混凝土支柱及承力牆，進行額外測試。屋宇署今日（20日）指出，第二期的三幢樓宇（第5﹑6及7座）樣本全部達標，第一期的兩幢樓宇（第2及第3座），有5%樣本混凝土強度低於屋宇署批准圖則指明等級強度。屋宇署於第一期兩幢樓宇整體結構並無明顯危險，並要求項目註冊建築專業人士及註冊承建商就第一期發展建議跟進工程，亦已批准有關加固工程及發展施工同意書。項目負責人預期，有關工程可於數月內完成。

就屋宇署的公布新世界發展發言指出，柏傲莊第一期和第二期的全面覆檢已經完成，第三期的覆檢結果全部達標，而第一期的跟進工程方案已於今日獲屋宇署批准。集團強調，經註冊結構工程師評估後，確認第一期的兩座樓宇結構安全。

新世界指出已要求承建商盡快執行獲批准的跟進工程，預計工程完成後，對第一期取得入伙紙及關鍵日期並未有影響。同時承諾將確保樓宇質量符合相關法例及法定標準，整個柏傲莊項目將以最佳質量完工，交付全數買家。