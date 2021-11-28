柏傲莊 III 已獲批施工同意書　新世界：下月初展開拆卸工程

新世界（0017）及港鐵（0066）合作的大圍站上蓋柏傲莊 III（第1座及第8座），因牆身底座混凝土未達要求，今年7月宣布拆卸重建。據發展商透露，項目周五（11月26日）已經獲得屋宇署批出施工同意書，將於12月初正式開始拆卸工程，並交由獨立第三方團隊監督過程。

據新世界發言人指，由於拆卸工程須顧及公眾安全和鐵路行車安全，施工計劃須加倍謹慎，項目的認可人士早前已向屋宇署提交拆卸方案，並於上周五（11月26日）獲批施工同意紙。有關拆卸工程將於12月初正式展開，並由獨立第三方團隊協助監督拆卸過程。

發展商又指，在施工期間，項目的認可人士及承建商將會與屋宇署及港鐵保持緊密聯繫，並實施一系列保護及監察措施，確保鐵路設施及運作安全，同時亦將工程所製造的噪音和燈光等對附近居民的影響減至最低。至於因拆卸工程而產生的建築物料，承建商已制訂完善的可再生方案，減少浪費。

據資料，新世界於今年7月公布拆卸重建時，曾提及項目將延期九個月入伙。而按照發展商給予買家的信件，則提及項目的關鍵日期將由原本的2023年6月30日延至不早於2024年3月31日，而最終實際的關鍵日期需要得到認可人士確認。

累錄百宗取消交易 佔已售出單位12%

發展商7月公布拆卸時，同時向買家提出4個賠償方案，其中3個因應買家簽定臨約時的付款方法而定，包括即供及建築期付款，餘下一個賠償方案則提供予有意取消交易的買家。粗略統計，柏傲莊 III 自今年8月錄得首宗取消交易個案後，至今已累錄逾100宗取消交易，佔項目已售單位總數約845伙的12%。