元宇宙世界都熱炒波鞋！　一對虛擬波鞋就以10萬元人民幣成交

2021年投資熱潮，元宇宙當佔一席。如今「炒鞋團」也進軍元宇宙，一雙虛擬球鞋賣出1.5萬美元（約95,634元人民幣）。

據《紅星新聞》周二（21日）報道，Adidas於上周五（24日）推出了一個NFT系列的adidas Originals服裝，以「Into the Metaverse（進入元宇宙）」為名正式進軍元宇宙。此次購買為虛擬與實體結合，購買者不僅會獲得NFT商品，還會獲得一系列實物，包括運動服、衛衣、帽子等等。

據悉，所有3萬個NFT商品迅速被一搶而空，銷售收入超過2,300萬美元。

值得注意的是，同業NIKE上周宣佈收購了數字時尚平台RTFKT ，開啟了「元宇宙的收藏鞋」事業。

NIKE剛收購數字時尚平台RTFKT

RTFKT 是一家源自英國倫敦的數字運動鞋收藏網站，因發售獨家NFT限量運動鞋而聞名。這家公司由三位創始人史蒂文·瓦西列夫、克里斯·列和貝努瓦·帕格託於2020年1月成立，隨後在世界首富馬斯克（Elon Musk）的「助威下」一炮而紅。

當時，這家公司在社交媒體上發布了馬斯克穿着一雙以特斯拉Cybertruck為靈感設計的球鞋出席晚宴的照片，吸引了大量關注，甚至有不少人紛紛詢價想要購買。但事實上，這雙鞋是RTFKT公司P圖完成的，馬斯克並沒有穿過它。但就是這樣一雙虛擬球鞋，隨後以15,000美元的驚人價格成功賣了出去。RTFKT也因此擁有了大量粉絲。

RTFKT is now a part of the NIKE, Inc. family. 🌐👁‍🗨 pic.twitter.com/5egNk9d8wA — RTFKT Studios (@RTFKTstudios) December 13, 2021

緊接着，今年2月，RTFKT又與年僅18歲的加密藝術家Fewocious合作，推出了三款NFT聯名運動鞋。據報道，三款鞋售價不菲，分別為3,000美元、5,000美元和10,000美元。結果，621雙限量鞋在上架7分鐘內迅速售罄，帶來了超過310萬美元的收益。

迄今為止，該公司已經與Lexus、村上隆、傑夫·斯泰伯等知名設計師及企業進行過合作。其中，RTFKT與村上隆合作推出了的NFT項目「CLONE X」，如今交易量已高達6,500萬美元。

7700個元宇宙商標申請註冊

近期，「元宇宙」概念呈井噴式爆發。數據顯示，截至目前，名稱中含「元宇宙」的商標申請總量已超過7,700條。9月22日之前，參與申請的公司數量僅為130餘家，一個月後，這一數字增長至400家左右。截至目前，參與申請的公司已增至1,000餘家。

此外，中國各領域知名企業紛紛加入申請元宇宙相關商標的行列：9月發出申請的有騰訊、愛奇藝、理想汽車等企業；10月則是歡瑞世紀、網易等公司；11月，小鵬汽車、蔚來汽車等公司也開始「入局」申請行列。這期間，就連賣奶茶的蜜雪冰城、賣火腿的雙匯也沒有錯過這撥申請熱潮，尤其上汽集團更是一口氣申請註冊了近百條包含「車元宇宙」的字樣商標。