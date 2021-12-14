元宇宙│Nike收購RTFKT Studios　炒價十數萬元1對虛擬球鞋魅力是…

【元宇宙/ 虛擬/ Nike/ 炒賣】可以肯定在不久將來，拜元宇宙Metaverse所賜，人類將擁有着第二個人生，而時裝人只是享有另一副身軀襯衫去。不過要留意，在元宇宙內買衫，其消費成本可能比現實還要高昂，一對虛擬世界的Air Jordan 1，就隨時盛惠十數萬港元。

那麼屆時人類若只得現實世界一份糧，卻同時要負擔現實與元宇宙兩份置裝費，單單想來已然覺得很吃力。



上述想法絕非空口說白話，而是很快便會構想成真。事關今日潮流世界的最大新聞，正是運動服飾龍頭Nike，剛剛宣告已收購虛擬品牌RTFKT Studios，象徵Nike與旗下的Jordan Brand與Converse，未來將會全面數位化，也預示各大時裝品牌的虛擬世界及NFT軍備競賽將會愈來愈激烈，以迎接Metaverse元宇宙終日一天的到來。

RTFKT Studios與村上隆共同打造的專屬造型。（RTFKT Studios）

RTFKT Studios設計的球鞋能連結到Ready Player Me等VR虛擬化身平台，讓用家在虛擬平台裡的「自己」，能夠穿上RTFKT設計的球鞋。（Ready Player Me）

RTFKT Studios是一個集時裝潮流、AR、VR遊戲於一身的科技單位，2020年由Chris Le、Wissam AI-Madhon、Benoit Pagotto三子創立，致力將虛擬世界與奢華炫耀的時尚世界掛鈎，因此RTFKT Studios就好比現實中的Hermes、Nike、Rolex或Supreme、會自行設計一些稀有的球鞋與限量服飾Item，再連結到Ready Player Me等VR虛擬化身平台，讓用家在虛擬平台裡的「自己」，能夠穿上RTFKT設計的球鞋。

RTFKT Studios官網。（RTFKT Studios）

每件虛擬作品都以限量方式發售。（RTFKT Studios）

很多時一推出都立即被搶購一空。（RTFKT Studios）

留意RTFKT Studios雖是一個虛擬潮流品牌，卻十分識玩，深懂物以罕為貴道理，再透過聯乘策略，邀請村上隆、加密藝術家Fewocious甚至Ready Player Me合作，聯手打造NFT波鞋，留意每款波鞋都是以千限量形式發售，不但比現實的潮鞋更稀有，定價更隨時高昂得多，例如與Fewocious聯乘推出的3雙球鞋，就分別定價為3,000、5,000、10,000美元，而且7分鐘內就被搶購一空，足證數字潮物的確商機無限。

Cyber Sneaker。（RTFKT Studios）

網民「手多多」玩改圖，將Elon Musk於2018年出席Met Gala時的禮服皮鞋造型，換上Cyber Sneaker模樣，幾可亂真。（RTFKT Studios）

Elon Musk於2018年出席Met Gala時的禮服皮鞋造型。（Getty）

然而真正讓RTFKT Studios飛上枝頭的，還是靠Elon Musk。話說上年RTFKT受Tesla那萬眾矚目的Cybertruck所啟發，設計出Cyber Sneaker，外觀如出一轍，本已獲得不少掌聲。誰不知後來有網民「手多多」玩改圖，將Elon Musk於2018年出席Met Gala時的禮服皮鞋造型，換上Cyber Sneaker模樣，幾可亂真之餘，更讓此改圖瘋傳世界各地，RTFKT Studios的名聲自此升聲十倍，終引來Nike今次的收購。

RTFKT Studios自家設計的虛擬波鞋。（RTFKT Studios）

Nike決心在加密數位資產市場大展拳頭並非一朝一夕之事，其實早在2019年，這運動龍頭便向美國專利局，申請名曰CrpytoKicks的區塊鏈技術，讓區塊鏈加密科技與真實的波鞋全面連結，概念是每對實體波鞋都會附有加密牌這一數位資產，如是者當該波鞋轉售的時候，該加密牌亦將會同時轉移都新買家的數位帳戶之中，用以區別球鞋的真偽，而每次交易Nike亦能從中收取手續費，一舉倆得。不過CrpytoKicks目前仍處於研發階段，日後發展如何，著實值得關注，另外Nike早前為旗下多個經典商標（如Swoosh Logo及JUST DO IT口號），註冊虛擬世界專利。

在VR、AR與將來metaverse交織下，將Air Jordan 1、Air Max 95、Dunk及Air Zoom Alphafly NEXT%等等數以千萬計的真實球鞋數位化，絕對是必然會發生的事。（RTFKT Studios）

故Nike收購RTFKT Studios，無疑是為日後的元宇宙做好準備，屆時人類不但可以在元宇宙穿上Nike球鞋，亦能用作交易買賣，而RTFKT Studios更能夠打正旗號，合法地以Nike商標，去設計虛擬新球鞋及相關服飾，甚至直接將Air Jordan 1、Air Max 95、Dunk及Air Zoom Alphafly NEXT%等等數以千萬計的真實球鞋數位化，應用在Ready Player Me、電子遊戲及日後的元宇宙之中，成為虛擬世界的Virgil Abloh或藤原浩。