許正宇﹕立法會選舉重構以愛國者組成立法機構　將迎來良政善治

新一屆立法會選舉已於剛過去周日（19日）完成，選出90名立法會議員，將於1月3日宣誓就任。財經事務及庫務局局長許正宇於粵港澳大灣區金融發展新機遇論壇上致辭時指出，今次選舉重構了以愛國者組成的立法機構。政治制度與經濟及社會發展的關係密不可分，在政治新局下，將迎來良政善治，對香港未來的經濟及金融發展充滿期盼。在政治新篇章展開的同時，香港也應該以自身優勢，貢獻國家，積極成為國內大循環的「參與者」和國際循環的「促成者」。

他亦回顧了政府過去於金融發展上的工作，指出特別感謝國家在今年初發布《十四五規劃綱要》，一再肯定和支持香港在國家整體發展中的重要功能定位，為香港未來如何融入國家發展大局、助力大灣區發展勾劃了藍圖，同時支持香港提升國際金融中心地位、強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能，並深化及擴大內地與香港金融市場互聯互通，高質量建設大灣區。

許正宇又指出香港今天得以走上政治新程、迎來更多新機遇，當中離不開國家堅實支持。我們留意到，在香港特區第七屆立法會順利組成後，依然有外國勢力作出罔顧事實、毫無理據的指控，企圖抹黑香港這次選舉。他們不肯接受的事實是，完善選舉制度令「愛國者治港」原則得以全面落實，獲選的立法會議員來自不同背景及政治光譜，彰顯廣泛代表性及政治包容性。他們分別通過選舉委員會選舉、功能團體選舉、分區直接選舉產生，保障了均衡參與性。是次選舉中各候選人的良性競爭也反映公平性和競爭性。因此他堅決反對任何來自外部和內部的破壞力量和政治圖謀，任何嘗試干擾香港特區按《基本法》所推展的民主發展肯定不會得逞。

他指出往後在國家堅實的支持下，會繼續充分調動市場的積極要素，促成資本有效配置，為兩地以至整個大灣區的未來增添更多光彩。