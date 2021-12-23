虎年換新鈔｜中銀﹕下月13日起供市民換鈔　可於1月8日以手機預留

農曆新年將至，相信不少讀者為慶賀新一年來臨作準備。中銀香港（2388）由明年1月13日起於全線分行提供「新鈔」及「迎新鈔」兌換服務，而在明年1月13日至15日期間，分行更會提前1小時即於早上8時營業，專門提供兌換新鈔服務，滿足客戶換鈔的需要。客戶由1月8日起亦可透過手機銀行預留新鈔，省時便捷。

該行指出會加強分行換鈔安排及做好社區防疫工作，設置新鈔兌換專櫃及提供總值3,000 元的「新鈔標準裝」（包括100張20 元及20張50元新鈔），以減省客戶換鈔時間，保障市民及員工的健康。」

同時該行將提供「Phone 利是」、新鈔兌換，以及手機銀行預約新鈔服務，配合市民派發電子或傳統利是的需要。中銀香港今年將繼續提升手機銀行及 BoC Pay「Phone 利是」服務，讓客戶體驗更環保方便的電子利是服務。

中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文表示，數碼化發展為市民帶來種種生活便利，中銀香港將繼續將快捷方便的電子支付體驗，延伸至市民每個生活細節。該行今年將提升手機銀行及 BoC Pay「Phone 利是」功能，方便市民隨時隨地為親友送上祝福。

中銀香港手機銀行及BoC Pay即將推出全新設計的「Phone 利是」服務，無論客戶是否持有中銀香港賬戶，均可透過手機進行開戶及註冊，最快數分鐘內完成，隨即可使用手機銀行或BoC Pay派發電子利是。