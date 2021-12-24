銀保監：支持養老保險公司　參與專屬商業養老保險試點

據中國銀保監會官網消息，中國銀保監會辦公廳近日印發《關於規範和促進養老保險機構發展的通知》（簡稱通知），推動養老保險公司和養老金管理公司走專業化發展道路，更好服務第三支柱養老保險建設。

規範和促進養老保險機構發展，培育專業化的養老金融機構，是落實中共中央、中國國務院關於規範發展第三支柱養老保險重要決策部署的具體舉措之一。《通知》從發展定位、業務方向、風險隔離、正本清源、強化監管五個方面提出了要求。

一是養老保險機構應定位為專業化養老金融機構，進一步突出養老特點，優化養老財務規劃、資金管理和風險保障等服務，提升長期服務能力，建立健全與養老金融業務特點和發展要求相適應的內部管理制度。

二是明確主要業務方向，推動養老保險機構重點發展商業養老保險、養老保障管理和企業（職業）年金基金管理等體現養老屬性的業務，支持符合條件的養老保險公司參與專屬商業養老保險試點。

三是強化風險隔離，要求養老保險機構健全公司治理和組織架構，加強訊息系統建設，在其所經營的不同類業務間建立有效的風險防火牆，防範各類風險交叉傳遞。

四是清理壓降養老特點不明顯的業務，終止或剝離與養老無關的保險資產管理業務，壓降清理現有短期個人養老保障管理業務，同時支持符合條件的養老保險機構開展個人養老保障管理業務轉型與產品創新。

五是強化機構監管，對於規範發展的養老保險機構，將對其經營管理模式創新、產品和服務創新，以及分支機構准入等給予政策支持；對於偏離養老主業、業務壓降清理不到位、未能建立有效的風險隔離機制制度的養老保險機構，將採取有針對性的監管措施。

《通知》的發布，將有利於促進養老保險機構進一步明確發展定位，深化產品和服務創新，成為推動養老金融市場高質量發展的重要力量，切實滿足人民群眾多樣化養老保障需求。