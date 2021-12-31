港股2021｜恒指埋單跌14%大落後　明年先低後高？　專家未言樂觀

港股今年呈先高後低，年初由兩萬七水平，拉升至2月份高位31183點，及後反覆下瀉，幾乎跌足全年。

業內人士普遍認為，市況波動，區間難料，但專家不約而同提醒投資者要注意內地的監管風險，投資策略要更進一步緊貼市場氣氛。



恒生指數自2月出現全年高位後，其後可謂「跌跌不休」，一底低於一底，上周甫出現全年低位，12月20日低見22665點，全年高低位達8500點，年初至今累跌14%。

至於國企指數全年累瀉23.3％，科技指數亦累插32.7%。

豐盛金融資產管理董事黃國英看好包括蒙牛在內的民生消費股。

黃國英看好民生消費股

今年港股可謂慘絕人寰，恒生指數跑輸全球，2022年將至，對於明年港股的指數預測，豐盛金融資產管理董事黃國英表示，一年太長，難以預估，「估到都係亂噏」。他直言，投資者關鍵是緊貼市場風向，內地監管政策隨時改變，「投資者最緊要睇緊啲」。

他預計，明年首季基於內房年結、內地樓宇市場飽和等因素，預料該板塊仍會受壓。

然而，他看好包括蒙牛（2319）在內的民生消費股、碳中和概念股以及比亞迪（1211）等新能源汽車股，屬「長升長有」。但要留神，當科技股回暖，資金會由這三大板塊流出，倘若該板塊急跌，投資者或恐慌拋售，「好快忘記自己係長線投資」。

美股方面，黃國英指出，由於大多被動資金在美股，標普等指數不會大跌，但其基本上由數隻股票支撐著，龍頭股估值過高，投資者可從ARKK等「契媽股」中挑選數隻「發夢股」小注買入，如Palantir（PLTR）。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，港股有望收復失地、扭轉劣勢。

溫傑：恒指有望升至27500點

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，港股明年有望收復失地、扭轉劣勢，收窄與美股的差距，由於全球仍受疫情影響，料恒指呈現先低後高的走勢，在明年下半年重返今年7月份水平至27500點。

溫傑解釋道，內地貨幣政策漸漸放鬆，年內已實施降準措施，與美國「鴿轉鷹」加息做法不同，而美股正處於相對高位，料較多資金會由美股回流至港股，再加上內地大部分監管法規已落實，市場大致消化負面消息，科技股估值偏低，在明年首季公司業績出來後，倘若盈利保持增長，將令市場放下戒心。

選股方面，溫傑看好消費內需、金融及新能源三大板塊，他指出，內需板塊能避開中美政策風險，包括美國制裁風險及中國監管風險，薦蒙牛（2319）、華潤啤酒（0291）、滔搏（6110），而由於美國加息，金融板塊有望跑出，看好招銀（3968）、郵儲行（1658）、建設銀行（0939）、友邦（1299），以及受惠港股反彈的港交所（0388），同時看好獲國策支持的新能源板塊，包括新特能源（1799）及中集安瑞科（3899）。

香港股票分析師協會副主席郭思治稱，明年第一季港股仍然面對挑戰，投資策略應趨向保守。

郭思治：跌浪或未見底 明年首季須謹慎

香港股票分析師協會副主席郭思治稱，今輪跌浪雖然低見22665點，但可能只是2021年的低位，並非整個跌浪的低位。他認為，內房債務、新經濟的政策陰霾、中美關係緊張等，這些因素不會單單因為市場回暖而消退。

郭思治估計，明年第一季港股或許仍受負面因素困擾，第二至第三季走勢可能較好。指數方面，他預計恒指重上兩萬七、兩萬八總有機會，但若果以一年波幅最少6000點至6500點計，「低位篤一篤計數機都知」，故此預期港股明年仍有可能破底。

要配合大市回升，郭思治提醒要留意成交額，近日個別日子只有600億至900億元，若要挑戰50天線（24391點），成交額要持續保持在1500億元以上才有動力。

板塊方面，由於他認為第一季港股仍然面對挑戰，策略該轉向「穩陣」，資金應泊向避險作用較強的傳統藍籌股，例如是派息較穩定的REITS、電訊股、銀行股等。當首季過後市場氣氛轉佳，再作部署。

富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎料，明年港股先低後彈再跌機會大。

富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎直言，未來不可知，故不需要預測到將來才可以投資，更重要是實際操作如何應對。她認為，變動週期並非以一年為分水嶺，世界每分在變，不會一年調倉一次、全年不許改變。

對於恒指的看法，她仍較保守，或許已過最急跌時候，不過政策整改及內房債務危機等問題未消除。以近兩年區間，處於21100點至31100點，若以技術走勢推測，先低後彈再跌機會大，惟意義不大，因為操作是按照現實情況作相對部署，而非「靠估」。

市場方面仍較睇好歐美，選擇很多，板塊有大型科網股、串流平台（Dis、Spot、Nflx等）、傳統工業、新能源車、半導體、消費股包括奢侈品（HRMS、LVMH、EL）及便價超市（COST）等。港股消費股看好選擇較少，可留意青島啤酒（0168）。