恒指全年累瀉14%　攜國指科指差絕全球　阿里年內腰斬竟非最曳？

2021年最後交易日「派彩蛋」，延續隔晚美股挾淡倉，一眾中概股反撲的「美好」，港股高開高收，企穩23300水平。

俗稱「ATM」的阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及美團（3690）收市升8.2%；3%及3.2%，合共貢獻恒指236點，讓半日大市勁升285點或1.24%，收市報23397點；恒生科技指數收市報5670點，升195點或3.57%；國企指數收市報8236點，升139點或1.73%，成交額為576.2億元。



今年恒生指數收報23397點，較2020年12月31日收盤27231點，低3834點或14%；科指則收報5670點，全年累跌32.7%；國指收報8236點，全年累挫23.3%。

對比其他市場，台灣、日本、韓國、上海，以至美國三大指數，均錄得正回報。美國更謂冠絕全球主要股市，三大指數均在年內破頂，一浪高於一浪。道指高見36679點，全年累計升幅近兩成；以科技股為主的納指則高見16212點，全年累升約兩成半。為何港股跑輸外圍之更錄得負回報？

今年市場其一主題可謂「監管風潮」，內地監管機構加強對多個行業的監管，其中對互聯網平台的反壟斷行動，觸發投資者對相關行業戒心，相關股價悉數在高位回落，其中最受觸目的阿里巴巴更於年內創下在港掛牌以來新低，慘不忍睹！其後監管直捲教育、房地產等多個產業，令港股雪上加霜。

今年市場其一主題可謂「監管風潮」，內地監管機構加強對多個行業的監管。（資料圖片）

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李寧股價表現冠絕藍籌股

翻查資料，2020年恒生指數60隻成份股之中，有3隻「倍升股」，分別是藥明生物（2269）、小米集團（1810）、美團（3690），累計升幅分別錄得212%、208%、189%。至於至於今年恒指成份股之中，一隻「倍升股」也沒有。

今年沒有「倍升股」，亦有一隻升幅超過五成的股份，就是李寧（2331），升幅累計約60.13%，為表現最好的藍籌股；其次是舜宇光學（2382）、中石油（0857）、中信股份（0267）及創科（0669），分別升幅累計45.43%、44.58%、40.8%及40.69%。

今年沒有「倍升股」，亦有一隻升幅超過五成的股份，就是李寧（2331），升幅累計約60.13%，為表現最好的藍籌股。（01製圖）

阿里系全年均「無運行」

然而，表現最差的五隻恒指成份股必然包括全年「無運行」的阿里巴巴，排名「尾三」！其股價從今年1月20日的高位270元，腰斬一半低見109.2元，就算今天反彈逾8%，全年仍累瀉48.88%。

阿里巴巴未算「最曳」的成份股，不過亦是同系的阿里健康（0241），全年累跌約71.22%；排名「尾二」的是海底撈（6862），累挫70.52%；而排名尾四及尾五為金沙中國（1928）及小米（1810），分別累跌約46.67%及43.07%。