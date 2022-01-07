REDD﹕世茂尋求本月到期ABS延期兌付　涉資14億元人民幣

據媒體《REDD》引述消息報道，世茂（0813）尋求將1月到期的三筆資產支持證券（ABS）延期兌付，金額合計約14億元（人民幣‧下同）。報道指出世茂並易未有即時回應。

報道指出三筆ABS，分別是在1月26日到期的ABS﹑涉及4.8億元，在1月27日到期的ASB涉2.02億元，於1月28日到期的ABS，涉資7.2億。有關產品由上海世茂建設發行，由世茂提供擔保。

報道指出世茂提出在今年1月兌付10%本金，從今年2月起至11月，每月兌付本金5%，在12月時兌付餘下40%，有關方案包括由主席許榮茂提供個人擔保。

另一方面《彭博》報道中誠信託稱上海世茂建設出現貸款違約，可是上海世茂建設於交所發公告，指出至今尚未有在公開市場違約，與中誠信託融資相關事項不會觸發公司市場債務加速償還。

上海世茂建設指出，將繼續與中誠信託就雙方未儘事宜進行積極磋商，又指出縱使公司面臨一定流動性壓力，但會採取積極措施，加大銷售﹑回款資產處置等各方力度。參股公司上海騫奕尚需償還資金6.45億元，目前作主要還款來源仍為銷售並持續歸集資金以備還款。

昨日《彭博》看到一份文件中誠信託於6日發出予投資者通知，由上海世茂建設作為保證人的信託貸款已出現違約。通知稱信託計劃剩餘期限不逾3個月，所以此前差額補跌義務人及保證人未履行部份償付義務，已將全額履行期限提前至去年12月27 日，但截至公告尚未收到償付。