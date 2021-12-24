世茂服務﹕繼續及進一步審慎收購世茂股份物管業務交易

世茂服務（0873）於本月13日宣布，以16.5億元收購同系的世茂股份（上海﹕600873）的物管業務。世茂服務指出，自公布有關交易後，收到大量來自獨立股東的意見回饋。考慮到最近行業環境及資本市場動盪，為增加投資者信心，會繼續及進一步審慎考慮此前擬與世茂服務的關連交易，會適時刊發進一步公告。

公司又指出在未來6個月，除上述交易外，將不會與母公司世茂集團（0813）或關連人士發生重大資產出售或收購交易。

公司表示其經營穩健，將繼續按照既定戰略策略推進，確保穩健經營，管理團隊亦對公司未來發展充滿信心，且有能力帶領公司獨立健康發展。同時在符合合規要求前提下，將結合資金使用情況，考慮回購股份，未來6個月不會在公開市場配售新股。

公司指出實際控制人許榮茂看好公司發展前景，支持各項業務發展及做大做強，認可公司長期成長價值。