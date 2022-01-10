HKTVmall全年GMV略遜預期　明年冀增兩成　提升配送能力控制成本

HKTVmall母企香港科技探索（1137）公布，截至2021年12月底止，全年訂單總商品交易達65.7億元，略低於年度目標66億至70億元。集團稱，未達標原因主要是香港零售業復甦緩慢及競爭激烈。而全年曾於HKTVmall購物的獨立客戶數量達128.7萬人，高於年度目標的110.7萬人。

單計12月，平均每日訂單數量錄得4.14萬張，較11月低出5.9%；相反平均訂單值達476元，較11月高出增加8.9%。每月訂單總商品交易額（GMV）達6.11億元，按月增5.9%。

另外，香港科技探索公布2022年財務年度業務更新，公司認為香港網上購物的市場仍有很大增長空間，集團將全力投入能量及資源於「增長」模式，集中於增長業務及市場份額。尤其在中期的核心目標，於未來三至五年目標於香港藉由 Shoalter 電子商貿方案支援的平台，現時包括HKTVmall 及 EESE，產生120億元至150億元的訂單總商品交易額。

另外，當達到120億元的訂單總商品交易額，並配合配送設施的提升後，目標將配送營運成本控制於總商品交易額的10%以下。

為達到以上目標，香港科技探索將於今年年上半年額外投資每月500萬元，目標為將配送能力提升，以容許90%至95%的訂單符合「兩天派送」的目標。此外，公司將進一步推展訂單的截單時間由上午9時推後至下午1時，意即若今天下午1時或之前確定的訂單，將於明天派送。此階段目標於今年3月或前後推出。

今年下半年，香港科技探索計劃擴大配送設施，增加15萬至25萬平方呎的樓面面積，提供第三方物流服務。首85%最高銷售額的商戶產品（估計約為15萬件產品）將於HKTVmall的自動化配送中心儲存，並於接到客戶訂單後進行執貨。商戶將支付以成本加成為基礎計算的儲存費、執貨及包裝費用。此安排將進一步提升對客戶之服務水平，意思即為於午夜或之前確定的訂單可於翌日早上派送。

GMV目標增14%至21%

董事會為香港電子商貿業務訂立以下主要表現目標，其中HKTVmall的全年訂單總商品交易額目標為75億元至80億元，年度增長為14.2%至21.8%；多媒體廣告收入目標約為1.2億元。於今年9月推出的早鳥優惠，截至去年底已收到約90萬元的廣告費用承諾；計入上述提及的市場推廣及宣傳費用，及執行最後一哩服務承諾第一階段及第二階段的額外成本後，經調整後的EBITDA不少於5,000萬元。

另外，香港科技探索自行研發的新業務發展 — 自動化零售店及系統，其首個推出地點已確定為英國的曼徹斯特。此項新業務正遙距地進行當地設立，而香港及英國的工程隊伍正致力於進一步提升機械設計並為大量生產作出準備。

董事會認為，今年對香港科技探索集團將是增長及新業務的一年。只要是商業上可行的，公司將盡最大的能力，繼續主導及帶領香港網上購物商場市場。同時，為維持可持續發展，亦利用自己的創意及科技專長去嘗試不同的研究及發展計劃，為集團帶來新的機遇。