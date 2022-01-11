橋水達利奧：須多元化配置資產　以全天候策略配置中國資產

去年以來，橋水創始人達利奧（Ray Dalio）在多個場合都提及，在資產配置方面，現金是垃圾，投資者不應過於依賴現金。

據《第一財經》周二（11日）報道，目前，隨着全球經濟從疫情中的復甦逐步轉入中後期，各界對資產回報率下降、負實際利率、高通脹的擔憂加劇。

橋水創始人達利奧（Ray Dalio）在第二十二屆瑞銀大中華研討會（GCC）期間表示，投資者需要非常好地多元化配置資產。「這種多元化是指在地緣政治、資產類別配置等方面都需要平衡。當利率持續大幅低於通脹，而通脹低於名義GDP時，如果能多元化配置，並戰術性地採取一些輪動，結果將會更好一些。」

談及和中國的緣分，達利奧說：「我1984年來中國時，中信是唯一在中國面向全球的金融機構，他們邀請我來進行交流。當時橋水在中國還沒有資金募集的業務。」

他稱，「一開始是募集資金投資海外市場；隨着內地市場不斷開放，橋水也會積極參與到內地市場的投資中。橋水在內地市場投資運作近三年，通過一個分散、均衡的投資組合（全天候策略）來進行配置。」

橋水加碼中國股、債、商品市場

事實上，橋水在中國已經有多年佈局。2016年，美國橋水全資子公司橋水中國成立；2018年，橋水推出首個私募證券基金；2019年，橋水中國獲得投資顧問牌照；2020年，橋水推出全天候增強貳號基金，並加入中國銀行間債券市場（CIBM）；2021年，橋水成為第一個交易利率互換（IRS）的外資私募。

多資產組合穿越周期

「目前主要經濟體都積累了很多債務並持續印錢，這會導致實際負利率的情況越來越普遍，即使目前海外逐步加息，這種情況也不會有很大改觀。」達利奧於1月10日表示。

他提及，「投資者認為現金更安全，是因為波動率低，但我認為這種心態需要改變，需要用實際回報率的角度來看。如果持有的資產沒有回報也沒有波動，無法跑贏通脹（美國通脹按年攀升近5%），這就說明投資者沒有充分利用現金（underuse cash）。」

達利奧稱，多元化配置是關鍵，他認為這種多元化是指在地緣政治、資產類別配置等方面都需要平衡。