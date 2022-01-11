港鐵成立財務及投資委員會　另設立科技顧問小組

港鐵（0066）指出董事局已批准成立財務及投資委員會和科技顧問小組，會在下月1日起生效。

財務及投資委員會之主要工作範圍包括審視公司執行總監會就以下事項的建議，並就該等建議作出評估以供董事局考慮：（i）年度預算及融資計劃；（ii）首選融資模式；（iii）股息政策；（iv） 在高出董事局設定的財務或其他上限的情況下之銀行借貸或其他融資協議、投資及出售項目、母公司擔保、支出及收入合約批授，以及香港物業發展項目的策略；（v）香港物業發展項目的合約批授；（vi）公司的中國內地及國際業務及任何其他業務的投資上限；及（vii）於香港的新資本工程項目的項目建議書。

科技顧問小組之主要工作範圍為： （i） 就（a）本公司數碼策略的制定及實施，（b）本公司「新引擎增長」策略的制定及實施，（c） 本公司長遠創科發展計劃及實施方案，及（d）集團的網絡安全定位，作出審視並提供建議和方針； 及 （ii）檢視有關數碼化的趨勢、新科技及網路安全的發展及事件，並就進一步發展公司的數碼化策略及網路安全定位向公司執行總監會及（如合適）董事局提出建議。

公司又指出，審核委員會將改稱為審核及風險委員會，除審核委員會現有成員外，獨立非執行董事許少偉亦獲委任為審核及風險委員會成員。至於風險委員會將被解散，其職能將轉移至董事局﹑審核及風險委員會，以及其他董事局委員會/顧問小組。

公司表示企業責任委員會將改稱為環境及社會責任委員會，獨立非執行董事陳家樂將不再為環境及社會責任委員會成員。