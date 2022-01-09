新冠疫苗｜港鐵規定員工最遲2月23日打首針　否則不能入公司範圍

政府僱員2月中起進入工作地點必須已接種新冠疫苗，港鐵將會跟隨，公司發出通告，無論全職及兼職同事必須在2月23日或之前接種首劑疫苗，才可進入公司範圍，並須於4月30日或之前接種第二劑疫苗，包含各車站的員工。港鐵強調，從2月24日起，除了豁免群組外，公司將不接受其他替代方案。



港鐵要求，所有員工2月23日或之前接種首劑新冠疫苗，才可進入公司範圍。（資料圖片）

三類員工可免打針 但需3日一檢測

港鐵指出，所有同事都要在4月30日或之前接種兩劑疫苗，除非他們屬於豁免群組，即具有效醫生證明書，證明其健康狀況不允許打針，或正懷孕、餵哺母乳的人士。不過，豁免群組須由2月24日起每3天進行病毒檢測。

港鐵表示，不接受以定期檢測代替打針，若有同事拒絕跟從指示，公司將與個別相關同事跟進，並強烈建議合資格同事接種第三劑疫苗。

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醫管局2月中起亦實施必須打疫苗

除了港鐵外，醫管局早前已公布，會跟隨政府自2月中起在政府大樓和辦公處所推行「疫苗氣泡」，屆時所有醫管局轄下設施包括公立醫院及診所將實施同類安排，此安排涵蓋所有醫管局員工，會適時向員工及公眾公布。醫管局表示，整體員工接種率已超過96%。

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