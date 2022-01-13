雲頂香港復牌瀉32％　稱德國法院將於周一就提取備用貸款訴訟裁決

上周五（7日）起停牌的雲頂香港（0678）指出，就有關提取梅克倫堡—前波莫瑞州提供8,800萬美元備用融資，以解決公司潛在流動資金需求的法律訴訟，相關聆訊已於周三（12日）在德國法院進行，法院表示會於下周一（17日）作裁決。

公司指出相關交易對方未能履行其具約束力合同義務，致公司流動資源出現即時及重大缺口。尚待法律訴訟的聆訊結果，及公司有能力提取上述備用融資，概不保證能履行融資安排下到期到期務責任。

公司又指出誠如前公佈所披露，旗下德國子公司MVWH 於周一（10日）提出的破產申請引發Global 1融資協議項下違約事件，且從而觸發本金總額約為2,777,000,000 美元的若干融資安排項下發生交叉違約，令於該等交叉違約融資安排項下的相關債權人有權根據彼等各自融資安排的條款要求償還債項及／或採取行動。

儘管截至公司發出日期，公司尚未接獲任何相關財務債權人根據彼等各自融資安排的條款要求還款或對提起訴訟的通知，但公司並不清楚是否有任何相關財務債權人會選擇作出如此行動。 倘無法履行其償還到期債務的責任或與其相關債權人就其借款的續期或延期或任何相關替代安排達成協議，則可能對公司業務、前景、財務狀況及經營業績產生重大不利影響。董事會正繼續與其往來銀行、Dream Cruises Holding Limited（本公司間接非全資附屬公司）的股東合夥人及專業顧問商討，評估可用的選項。

公司（13日）今日復牌，即插32.88%，報0.49元，成交額884萬元。